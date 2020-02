Nuša Rojs: Štejejo samo dejanja – vsak dan, in ne besede ter obljube

Za vse, ki jih zanima, kakšna je Nuša, pa sama odgovarja: "Sem zelo čustvena in lahko se poistovetim ne samo z ljudmi ali različnimi situacijami temveč tudi z naravo in živalmi. To mi pomaga, da se lahko vživim v vsako vlogo. Resnično želim razumeti vlogo, v katero se postavim in dovolim, da me prevzamejo občutja do vloge, katero igram. Vsaka pesem je zgodba in ko jo pojem jo občutim na lastni koži in o njej pripovedujem oziroma jo želim odpeti na način, da bi tudi poslušalci to občutili. Vsi smo igralci in igramo različne vloge v življenju. Nekateri si dovolimo pokazati kdo smo in igrati pravega sebe, se preleviti na svojo željo z namenom rasti v drugačne vloge, ki smo jih zagotovo vsi občutili v življenju. Nekateri pa samo igrajo, skrijejo pred drugimi kdo so v resnici, ker sami sebe ne sprejemajo in se bojijo, da če bodo to kar so, ne bodo sprejeti in ljubljeni niti od drugih. Čeprav sem še sama nedolgo nazaj verjela, da so čustva moja najšibkejša točka in sem jih tudi jaz skrbno skrivala sem spoznala, da so čustva resnično nevidni zavezniki uspešnih vizionarjev. Ko jih sprejmeš in spoznaš, jih lahko začneš razvijat in usmerjat v karkoli. Rada bi se preizkusila kdaj tudi v kakšnem gledališču ali filmu, ne samo v svojih videospotih."