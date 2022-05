Nushy po sodelovanju na Talentih z novo skladbo in močnim sporočilom

"Ljubezen se nahaja v več oblikah in več ljudeh, le videti jo moramo," je ob izdaji pesmi in videospota dejala glasbenica, ki je pri ustvarjanju združila moči z Raayjem. "Sodelovanje z Raayem je bilo fantastično. Je profesionalen, izkušen glasbenik, kar sem začutila tudi sama. Res sem se počutila varno," je dodala in priznala, da je imela sprva pri pisanju besedila nekaj težav. "Preizkušnja je bila tako velika, da sem imela čisti blackout, ko je bilo treba napisati tekst. Ja, tudi to se lahko zgodi," je v smehu pripomnila.