Nushy: Vsi hrepenimo po iskrici

Nushy , ki že 20 let ustvarja glasbo, se je širši javnosti podrobneje predstavila v prejšnji sezoni oddaje Slovenija ima talent, kjer je nastopila s svojimi avtorskimi skladbami, te pa so jo ponesle vse do polfinala. Sedaj predstavlja novi singel, ki ga je naslovila Nevaren ples , saj temelji na neštetih zgodbah vsakdanjega življenja, kjer v osnovi igra glavno vlogo privlačnost in tista iskrica, ki je tako zaželena v našem vsakdanu, še posebej, če si dovolimo, da naš vsakdan postane rutina.

Poleg širjenja ljubezni glasbenica s svojimi besedili prikazuje smisel pozitivnega pristopa in odnosa, tako do samega sebe kot do okolice - ne glede na vse pogostejšo zahtevnost današnjega delovanja sveta in kar ljudje vedno bolj tudi potrebujemo. Tako lahko ples iz všečnosti in privlačnosti zaradi intimne bližine, različnih dotikov zaznavanja teles kaj hitro preraste v nenadzorovano strast in s tem postane tudi 'nevaren' do te mere, da nas lahko privede do nerazumnih odločitev, s katerimi lahko skozi izdajo prizadanemo same sebe kot tudi morebitne obstoječe partnerje. V pesmi poje o strasti, skozi videospot pa je v zaključnem delu prikazano, da naša ravnanja vendarle temeljijo na naših odločitvah, sama strast ni vse - in da imamo vedno možnost odločiti se s srcem.

"Ples je pravzaprav zelo intimna stvar. Bližina in privlačnost lahko zaradi dotikov med plesom privede do še več strasti in do nenadzorovanih trenutkov med dvema, ki lahko privedejo do nepremišljenih odločitev ali dejanj. To pa lahko razočara in razžalosti sebe ali pa drugega. Pesem temelji na številnih zgodbah iz resničnega vsakdanjega življenja in govori o iskrici, ki nam je primanjkuje in po njej hrepenimo, sploh takrat, ko si dovolimo, da naš vskadan prevzame rutina. Menim, da se lahko čisto vsak znajde v taki ali podobni zgodbi ali občutkih," pa o pesmi pravi pevka.