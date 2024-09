Nuška Drašček navdušila s priredbami pesmi šansonjerke Edith Piaf

"Edith Piaf, francoski jezik in skladbe so mi poseben užitek in to res že od srednje šole, ampak Piafova ima pa eno tako čisto posebno mesto. Ne vem, ona ima tak glas in barvo, da nosi vse življenje v dveh tonih in meni je to fascinantno. Res jo rada poslušam," nam je o francoski najbolj znani šansonjerki povedala naša najbolj znana šansonjerka Nuška Drašček , ki je pred ljubljanskim občinstvom zapela njene pesmi.

"Imela sem res srečo, da smo imeli v srednji šoli na prvi gimnaziji v Celju, pri profesorju Deržeku, ki je res znal mojo dušo zelo razvajati, ker nas je učil preko pesmi in skladb, ogromno smo jih preposlušali, in to nekako tudi ostane. Ko greš prebrat ta besedila in ko jih razumeš ter pogledaš na njih iz njenega življenja, se pravi z njenega stališča in tega, kaj vse je ona doživela, ni možnosti, da se te ne dotakne. Mora ti priti v dušo. Na primer, ko je umrla ta ljubezen njenega življenja, v pesmi prosi boga, naj ji pusti njenega ljubega vsaj še malo. Njo je to zelo prizadelo, meni pa se zdi, da ta skladba v sebi nosi ogromno bolečino," nam je Nuška opisala eno svojih najljubših pesmi Edith Piaf.

"Jezik in način, kako besede tečejo, vse sestavi skupaj v en tak val. To mi je res lepo," o ljubezni do francoščine še pove Nuška Drašček.