NZCA Lines večkratno opravičuje naslov Čist luksuz

Več kot dostojen up-beat soul na synth-pop temeljih. In ta je navdušujoče raznolik – če v precep vzamemo različne songovske kroje. To bo to. Ali pač. Definicija še ni popolna, nikakor ni. Pa saj se je že standardizirala tudi označba izvedbenega naklona, ki je tudi v primeru NZCA Lines kar je artistično ime Britanca Michaela Lovetta – gejevski elektro-pop. Zasedba igralca in pevca Ollyja Alexandra z imenom Years & Years je ta čas med sorodnimi nemara najbolj dominantna. So pa tu še drugi odlični izvajalci (Lauv, Troye Sivan, Joseph Salvat ipd.), ki dediščino Pet Shop Boys in Erasure stilistično krepijo, širijo ter prenašajo v prihodnost. Lovett je imel že leta 2012, ko je predstavil svoj prvi istoimenski album, zelo dobre komade. Tistikrat se je zdelo, da bo svojo songovsko umetelnost razvijal po minimalistični in občasno celo trip-hopaški liniji. Pure Luxury je avtorjev tretji album. Pesmi z njega dokazujejo, da kljub precejšnji narativni preobrazi ter prisegi poslušljivemu in radijsko-prijateljskemu popu, talent NZCA Lines zasije še bolj. Otvoritvena in hkrati naslovna že v začetnih taktih vsebuje krasno navezavo na glasbenikove prve solistične eskapade. Nato pa se Iz songa v song ta novi album – sicer tudi koncertnega klavitaturista lego-pop prvakov Metronomy – razcveti res veličastno. Dobimo zelo živahno in progresivno odo tem distopičnim časom. Poleg svežega singla Prisoner of Love je izjemna še For Your Love, ki vključuje tudi kalifornijsko pevko po imenu Viaa (občasno spremljevalno vokalistko Andersona Paaka, Doje Cat idr.). Omenjena skladba pa je vse kaj drugega kot suh elektro pop, saj je njena tekstura, še zlasti basovska panorama, veliko bolj podobna izrazoma prav tako dveh Angležinj – Shura in Rose Elinor Dougall sta imeni izvrstnih izvajalk, ki ju ne smete spregledati. Se pa ob koncu songovske liste albuma Pure Luxury pojavi še presenetljivo podaljša Pimps & Shine. Ah! Ta komad pa je že zdaj ikonski. Prežema hudo ambiciozen funk, ki je še veliko prej kot premočrtnemu discu predan skoraj jazzovskemu super-grooveu po vzoru kakega Tyler, The Creatorja s Thundercatom v žepu.

Šment, kako odličnjaško. NZCA Lines ostaja zakon!

Ocena: 4,5