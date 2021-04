O Aviciijevem življenju bomo lahko brali konec leta

Prezgodaj umrli švedski producent in didžej z umetniškim imenom Avicii bo dobil svojo biografijo. Knjigo bo napisal nagrajeni novinar Måns Mosesson , datum izida pa so prestavili na konec letošnjega leta.

"Knjiga prikazuje iskreno zgodbo o Timu in njegovo iskanje smisla življenja ter ne skriva njegovega notranjega boja. Skoraj nemogoče je v celoti dojeti, kako velik vpliv je imel Tim tako na glasbeno industrijo kot na svoje oboževalce širom sveta. Måns Mosesson je potoval po Timovih stopinjah, od njegovih prvih korakov v domačem Stockholmu do Miamija, Ibize in Los Angelesa, kjer se je nadaljevala njegova uspešna glasbena kariera. Vse to zato, da bi se čim bolj približal njegovemu življenju,"so zapisali v povzetku knjige.

Izkupiček od prodaje knjige bo v celoti namenjen dobrodelni organizaciji Tim Bergling Foundation, ki je bila ustanovljena leta 2018, po njegovi smrti.

Aviciijev oče Klaus je leta 2020 v nekem intervjuju o fundaciji povedal: "Po njegovi smrti je bil odziv zelo pozitiven. Niti enega negativnega komentarja nismo prejeli. Napravili smo spletno stran za njegove oboževalce, na kateri so lahko komunicirali o svojih občutkih. Na njen vlada pozitivna atmosfera, odraža pa vse, za kar se je Tim zavzemal."