O originalnosti pesmi Taylor Swift bo odločala porota

Pevka Taylor Swift se bo ponovno podala na sodišče, kjer se bo soočila s poroto, ki bo odločala, ali je zvezdnica ukradla besedilo svoje uspešnice Shake It Off. Pevka je sicer že vložila prošnjo za zavrnitev obravnave, a je sodnik ni upošteval. Njegov argument je, da bi porota med odločanjem lahko ugotovila, da njena uspešnica iz leta 2014 res kopira skladbo Playas Gon' Play skupine 3LW iz leta 2001.

Čeprav se je Taylor Swift v zadevi kopiranja pesmi Shake It Off že pojavila na sodišču, pa bo to morala storiti še enkrat. Avtorja pesmi sta se namreč pritožila na razsodbo, v kateri je sodnik odločil, da je besedilo pesmi preveč banalno, da bi lahko bilo avtorsko zaščiteno, njuni pritožbi pa je bilo ugodeno. Obe skladbi vsebujeta različice enakih besednih zvez, zato bo o avtorstvu sedaj odločala porota.

icon-expand Taylor Swift FOTO: Profimedia

V prvotni sodbi je okrožni sodnik Michael W. Fitzgerald navedel 13 prejšnjih pesmi, ki so vsebovale podobne fraze, med njimi tudi pesmi Playa Hater raperja Notoriousa B.I.G.- in pesmi Dreams skupine Fleetwood Mac. "V prvem desetletju tega stoletja je bila popularna kultura močno prepletena s koncepti, ki so se spremenili v fraze, ki so uporabljene v teh dveh skladbah. Ne gre toliko za ustvarjalnost kot za izpeljanke, ki jih lahko izpeljemo iz mnogih besed, kot na primer 'tekači bodo tekli' in 'bobnarji bodo bobnali'. Besedilo pesmi 'igralci bodo igrali', zato ni ustvarjalo, je kvečjemu banalno," je takrat v obrazložitvi zapisal sodnik.

Sodnik je sodbo ovrgel z besedami: "Če povzamemo je dotično besedilo preveč splošno, neoriginalno in nedomiselno, da bi ga lahko zaščitili z avtorskimi pravicami." Z njegovo razsodbo pa se avtorja pesmi Playas Gon' Play, Sean Hall in Nathan Butler, nista strinjala in sta se pritožila. Zvezno pritožbeno sodišče je njuni pritožbi ugodilo in prejšnjo sodbo razveljavilo. Primer je tako znova pristal na mizi sodnika Fitzgeralda.

Swiftova pa se bo po tokratni odločitvi sodnika morala zagovarjati pred poroto: "Čeprav med skladbama obstajajo vidne razlike, je veliko podrobnosti med uporabljenimi besedami in strukturo, zato bo o podobnostih med pesmima odločala porota."