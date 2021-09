Izšel je dokumentarni film o angleški rock skupini Oasis

Zdaj pa nazaj v čas, ko sta glasbeno sceno zaznamovala brata Gallagher s pričesko "pod loncem" iz 70. let, arogantsko pozo in kupom hitov. Pred točno četrt stoletja se je skupina Oasis zapisala v zgodovino, v parku Knebworth je imela dva največja koncerta v zgodovini britanske rock glasbe, kjer jo je poslušalo 250 tisoč ljudi. In ta zgodovinski trenutek so zdaj ovekovečili v novem dokumentarnem filmu.