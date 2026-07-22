Oasis pred Beatli na britanski lestvici najbolje prodajanih albumov

Album bratov Gallagher iz leta 1995, ki vsebuje hite, kot sta Wonderwall in Don't Look Back in Anger, zaseda tretje mesto na lestvici najbolje prodajanih albumov vseh časov, ki jo je objavila družba Official Charts Company. Psihedelično mojstrovino skupine The Beatles iz leta 1967, album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ki je bila pred desetimi leti na tretjem mestu iste lestvice, je zdaj zdrsnila na peto mesto.
Album Greatest Hits skupine Queen iz leta 1981 ostaja najbolje prodajani album vseh časov, na drugem mestu je album Abbe Gold iz leta 1992, medtem ko se je Adelin album 21 iz leta 2011 povzpel na četrto mesto. Najnovejšo lestvico so objavili ob 70-letnici tedenske britanske lestvice albumov.
Po podatkih družbe Official Charts Company je album (What's The Story) Morning Glory? na britanski lestvici skupaj zbral 6,2 milijona predvajanj in prodanih izvodov. Ponovno zanimanje za glasbo skupine Oasis je zacvetelo lani zaradi njihove široko medijsko odmevne svetovne turneje ob ponovni združitvi. Seznam izvedenih skladb je v veliki meri temeljil na skladbah z omenjenega albuma, vključno s skladbama Some Might Say in Champagne Supernova.
Leta 2022 se je kompilacijski album skupine Queen zapisal v zgodovino kot prvi album, ki je na britanski lestvici presegel sedem milijonov. Do takrat je mejo sedmih milijonov presegla le še švedska pop zasedba Abba. Od šestega do desetega mesta si sledijo album Rumours skupine Fleetwood Mac, The Dark Side of the Moon Pink Floydov, Thriller Michaela Jacksona, album Legend Boba Marleyja in zasedbe The Wailers ter Brothers in Arms skupine Dire Straits.
Britpop je bil pomemben glasbeni in kulturni fenomen v Veliki Britaniji sredi 90. let prejšnjega stoletja. Zanj je bila značilna glasba, ki je črpala navdih iz britanske pop in rock dediščine 60. in 70. let, kot so The Beatles, The Kinks in The Who. Gibanje je poudarjalo britansko identiteto, samozavest in optimizem, pogosto pa je bilo povezano z obujanjem zanimanja za britansko modo in kulturo tistega časa.
Album, izdan leta 1967, velja za enega najbolj vplivnih albumov v zgodovini popularne glasbe. Skupina The Beatles je z njim presegla meje običajnega rocka in vključila elemente psihedelije, klasične glasbe in avantgarde. Bil je eden prvih 'konceptualnih' albumov, kjer so pesmi tvorile povezano celoto, in je postavil nove standarde pri produkciji zvoka ter oblikovanju ovitkov albumov, kar je za vedno spremenilo način ustvarjanja in dojemanja glasbenih albumov.
Album 'Rumours', izdan leta 1977, je znan po svoji izjemni čustveni intenzivnosti in popolni produkciji. Nastajal je v času, ko so člani skupine preživljali burne osebne razhode in medsebojne konflikte, kar se odraža v iskrenih in neposrednih besedilih. Kljub napetostim v studiu so ustvarili brezčasne pop-rock melodije, ki so albumu zagotovile status ene najbolje prodajanih in kritiško najbolj cenjenih plošč vseh časov.
Kompilacijski album je zbirka skladb, ki so bile prvotno izdane na različnih albumih, singlih ali drugih formatih. Pogosto gre za izbor 'največjih uspešnic' (Greatest Hits) določenega izvajalca, lahko pa so to tudi tematske zbirke, ki vključujejo pesmi različnih izvajalcev. Takšni albumi so zelo priljubljeni, saj poslušalcem omogočajo dostop do najbolj prepoznavnih in uspešnih del izvajalca na enem mestu.
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