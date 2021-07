Ob 100. obletnici letnega gledališča Limberk vrsta koncertov

Ob 100. obletnici KuD Svoboda Griže je to glasbeno prizorišče v čudovitem naravnem ambientu znova zaživelo. Prvi zapis o organizirani kulturni v Grižah je bilo vabilo na 1. občni zbor bralnega in kmetijskega društva leta 1894. Leta 1921 so ustanovili prvo Delavsko kulturno društvo DKD – Svoboda. Svobodomiselnost članstva so prinesli rudarji, ki so rudarili po Evropi.

Bogato kulturno dogajanje je zahtevalo svoj prostor, zato so leta 1954 zgradili letno gledališče Limberk, dve leti kasneje pa so krajani dobili še kulturni dom. V osemdesetih in devetdesetih so tu nastopila največja imena popularne in narodnozabavne glasbe. V Savinjski regiji je letno gledališče vsem dobro znano tudi po tradicionalnih prireditvah Miš maš za otroke, Rock žur in Zlate citre.

Urnik letošnjega dogajanja:

8. 7. Hamo & Tribute 2 Love

11. 7. Ansambel Saša Avsenika

18. 7. Vlado Kreslin

22. 7. Big Foot Mama

12. 8. Tabu

14. 8. Zaka' pa ne – Veselica za obnovo Limberka

26. 8. Siddharta

28. 8. Adi Smolar

3. 9. Dejan Dogaja

4. 9. Šank Rock