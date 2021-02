Ob 150. obletnici Royal Albert Hall se je slavni dvorani poklonil Mick Jagger

Dvorano The Royal Albert Hall, ki se nahaja v središču Londona, je leta 1871 odprla kraljica Viktorija z namenom, da bo gostila koncerte, uprizoritve ter razne prireditve.

Ob letošnji 150-letnici dvorane so tamkaj zaposleni iz arhivskega materiala, ki sicer zajema obdobje od leta 1933 do danes, ustvarili kratek video, v katerega so poleg izsekov znamenitih koncertov vtkali tudi zgodovinsko prelomne dogodke, kakršen je bil denimo govorAlberta Einsteinaproti nacistom leta 1933.

Mick Jagger, ki v videu prebira pesem For Friends Only, je dejal, da ima na dvorano Royal Albert Hall prekrasne spomine. V njej so The Rolling Stones namreč v 60. letih minulega stoletja večkrat nastopali, po spominih pevca pa je bilo dvakrat precej divje, saj so oboževalci vdrli na oder, a se je vse skupaj dobro končalo in so se na koncu izvrstno zabavali. Film je režiral Tom Harper, za glasbo je poskrbelSteven Price.