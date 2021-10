Ob 75. obletnici rojstva Davida Bowieja se obeta pestro dogajanje

David Bowie se je rodil 8. januarja 1947 v Londonu in bi v naslednjem letu praznoval 75. rojstni dan. Ob praznovanju, ki ga organizatorji pripravljajo za prihodnje leto, so se skrbniki njegove zapuščine odločili, da v ta namen odprejo tudi dve prav posebni trgovini. Prva bo na priljubljeni lokaciji na Manhattnu, druga pa na ulici Heddon v Londonu.

Oboževalci bodo lahko doživeli nakupovalno izkušnjo že s 25. oktobrom, kar bo 75 dni pred njegovim 75. rojstnim dnem. Trgovine, ki jih organizatorji imenujejo kot takšne, ki ob nakupih ponujajo tudi edinstveno izkušnjo, bodo ponudile uživanje v zvočni in vizualni predstavi Davida Bowieja. Avdio inštalacije, sobe za predvajanje posnetkov in ure video vsebin, ki po besedah producentov vključujejo ''še nikoli viden material iz zaodrja, redke posnetke iz nekaterih obdobij pevca in še mnogo več."