Ob 90-letnici Pavarottijevega rojstva album Novanta.

Festivala Llangollen International Musical Eisteddfod v Walesu se je v tem mesecu udeležila njegova vdova Nicoletta Mantovani , pri založbi Decca pa bo 21. novembra izšla plošča The Lost Concert: Live from Llangollen (1995) s še neobjavljenim posnetkom Pavarottijeve vrnitve na festival 40 let po tistem, ko je na njem nastopil prvič.

Kot 19-letnik je Pavarotti julija 1955 prvič zapustil Italijo ter se pridružil očetu v zboru Rossini iz Modene, ki je na festivalu zmagal med moškimi zasedbami. Ta trenutek je kasneje opisal kot prelomno izkušnjo, ki ga je navdihnila, da je razmislil o profesionalni glasbeni karieri.

Leta 1995, ko je bil že globalna zvezda, je na festivalu razprodal samostojni koncert. Izvedel ga je na vrhuncu mednarodne slave in po zgodovinskih nastopih s Tremi tenorji v Rimu leta 1990, Hyde Parku leta 1991 in Centralnem parku leta 1993. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, ga ta še neobjavljeni koncert prikazuje kot tenorista na vrhuncu moči, ki nastopa s Filharmoničnim orkestrom BBC, sopranistko Atzuko Kawaharo in zborom Rossini.

Ploščo spremlja 100-stranska knjiga z eseji, fotografijami in arhivskim gradivom. Na njej so še dva posnetka zbora Rossini iz leta 1955, ki veljata za prva zvočna posnetka s Pavarottijevim glasom, ter intervju, v katerem se pevec spominja svojega prvega obiska Walesa.

Poleg plošče za založbo Decca bo Mercury Studios novembra izdal film The Lost Concert na blu-rayu. Ob obletnici pa bo izšla tudi zbirka 74 skladb Novanta, ki bo prikazala celotno Pavarottijevo glasbeno življenje, med drugim njegove prve studijske posnetke, znane duete z izvajalci, kot so Bono, Elton John in Andrea Bocelli, ter redke nastope iz bazilike Notre-Dame v Montrealu. Album bo izšel 10. oktobra.