'Ob gledanju videospota se sprašuješ, ali je to res Tanja Žagar'

"Ta pesem je ena tistih, ki ima za poslušanje predpripravo," je dejala ob izdaji. "Usedeš se v avto, spustiš šipe, gumb za glasnost naviješ skoraj do konca, potem pa samo še gas in na morje." In če energične pesmi pri pevki niso novost, je oziroma so nove podobe, v katerih se je pojavila v videospotu za omenjeno skladbo. Ob prvem gledanju se zato marsikdo vpraša, ali zares gleda Tanjo Žagar, so se pošalili v pevkini ekipi.

Tanjo čaka pestro poletje, polno nastopov. Prav zato se njen najljubši verz iz pesmi glasi: "Če me jutri odnese vesolje, naj bo danes moj dan dobre volje."