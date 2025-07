Ob idiličnem velenjskem jezeru že druga edicija festivala Overlake

Za Velenjčani sta dva dneva pravega elektronskega spektakla in plesa ob ritmih največjih mojstrov te zvrsti. Kljub temu, da so prepotovali že lep kos sveta, so težko zadrževali navdušenje nad slikovitim prizoriščem festivala.

"Prizorišče je res prijetno na jezeru, krasno je. In stolp! Res je lepo," je o prizorišču povedal DJ Paolo Barbato, DJ Cristian Varela pa je dodal: "Škoda, da ne morem tukaj preživeti več časa, a mudi se nam na letališče, ampak ja, kraj je neverjeten."

"Nisem še bil v tem koncu Slovenije. Zelo lep kraj je," pa je povedal David Morales. Izkušeni maček plesne glasbe Slovenijo redno obiskuje že več kot 25 let, svojih glasbenih začetkov se spominja z veliko nostalgije.

"Ko sem začenjal, še ni bilo DJ kulture. Nisem imel želje postati DJ in potovati po svetu, ta koncept ni obstajal. Želel sem vrteti v baru. Želel sem pač vrteti glasbo ljudem, nista me zanimala slava in denar. Zdaj se mi zdi super, da lahko potujem po svetu in služim denar," je o svojem delu povedal Morales.

Ljubitelji elektronske glasbe in lepe narave so pretekli konec prišli na svoj račun, kljub temu pa privilegija, da z osvežujočim skokom v Velenjsko jezero popestrijo festivalsko izkušnjo, niso izkoristili vsi nastopajoči.

"Nikakor ne! Ne znam plavati, zato," je pojasnil Morales, Barbato pa je dodal: "Ne, želel bi si, pa še nisem. Rad veliko plavam, danes sem plaval v Poreču, v morju, seveda, tukaj pa nikoli."

"Seveda, lansko leto. Zaradi tega sem se želel tudi vrniti in zaradi tega poudarjam, da ga je treba več vključiti v festivalsko promocijo," pa je povedal slovenski DJ Valentino Kanzyani.

