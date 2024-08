Ob Kolpi začetek festivala Castle

V teh dneh se na Kolpi zvrsti več kot 10 000 obiskovalcev, nastopilo pa bo več kot 50 različnih glasbenikov, ena od njih pa je tudi Masayah, ki je za našo ekipo dejala, da je nastop ob Kolpi zagotovo boljši, kot v zaprti dvorani. "V Sloveniji smo lahko hvaležni, da imamo tako lepe kraje in prizorišča. Jaz bom danes zagotovo ostala in si ogledala še Mrfy, S.A.R.S. in Let 3. Super bo, za mano so še Koala Voice, jaz pa grem zdaj na oder," je povedala, ob tem pa razkrila še, da si najbolj želi slišati prav skupino Mrfy in ima srečo, da nastopajo na isti dan kot ona.