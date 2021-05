Ob novi popevki najbolj zasanjanega domačega dueta lahko celo zaplešete

Začetek songa se zdi precej zadržan, če ne kar dolgočasen. Rahlo upočasnjen valček, ki ga narekuje sramežljiva akustična kitara, z najbolj znanimi komadi iz opusa mariborskega dueta nima kaj dosti skupnega. Zato pa nas že korus nagovori z dovolj izrisano melodijo, ki v refrenu pridobi sladkobo in zadrži opojno ležernost. Nov song para ZalaGašper, prvi po po leta, najbrž nakazuje opazen izrazni premik. Nenazadnje ga Zala zapoje zelo samozavestno in zato prepričljivo. Temperatura popevke XOXO me spominja na nedavno predstavljeni hit Caroline londonske avtorice Arlo Parks. Dober obeta za nastajajoči, upam, da res, skorajšnji drugi album Kraljeve in Šantla.

Ocena: 4,5

CORDAE - Dream In Color