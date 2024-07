Ob obletnici hita Careless Whisper Georgea Michaela napovedali izid EP-ja

Takrat je George Michael prvič nastopil po 17-letnem premoru.

Careless Whisper EP bo prav tako vključeval na novo obdelane različice originalnega singla ter podaljšano in instrumentalno različico, na spletni strani poroča britanska glasbena revija NME, ki poleg glasbe pokriva tudi filmske in televizijske vsebine, video igre in druge teme iz sveta kulture.