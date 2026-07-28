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Glasba

Ob obletnici smrti Oliverja Dragojevića številni Slovenci že na Korčuli

Vela Luka, 28. 07. 2026 17.26 pred 12 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal K.A.
Oliver Dragojević

Že od nedelje proti Veli Luki na Korčuli preko morja romajo številni oboževalci legendarnega dalmatinskega glasbenika Oliverja Dragojevića. Poleg domačinov med njimi prevladujejo predvsem Slovenci, ki od nekdaj veljajo za velike oboževalce dalmatinske glasbe. Številni si vsaj enkrat v življenju želijo v živo doživeti poklon glasbeni legendi, ki ga obeležijo z več koncerti.

Na Korčuli te dni pričakujejo še posebej veliko turistov, med katerimi bo mogoče opaziti tudi številne Slovence. Ob obletnici smrti priljubljenega Oliverja Dragojevića je Vela Luka vsako leto prizorišče koncertov, s katerimi se poklonijo preminuli glasbeni legendi.

Oliver Dragojević je tudi po smrti eden bolj priljubljenih hrvaških glasbenikov.
Oliver Dragojević je tudi po smrti eden bolj priljubljenih hrvaških glasbenikov.
FOTO: Bobo Pixsell

Letos bodo na glavnem odru ob zaključku prireditve Oliverjev dan zapeli številni njegovi glasbeni kolegi. Oboževalce bodo med drugim zabavala velika imena hrvaške glasbe, kot so Petar Grašo, Nina Badrić in Jakov Jozinović, oboževalcem pa obljubljajo kar štiri koncerte.

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Že od nedelje na trajektih na poti do Korčule zvenijo Oliverjeve ikonične pesmi, ki so povezale generacije poslušalcev ter postale del naših kolektivnih spominov. Velik oboževalec simbola dalmatinske glasbe je tudi Korošec Luka Basi, ki si je lanski spektakel v objemu soproge Nastje Gabor ogledal v prvih vrstah kar iz čolna.

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