Ob obletnici smrti Oliverja Dragojevića številni Slovenci že na Korčuli

Na Korčuli te dni pričakujejo še posebej veliko turistov, med katerimi bo mogoče opaziti tudi številne Slovence. Ob obletnici smrti priljubljenega Oliverja Dragojevića je Vela Luka vsako leto prizorišče koncertov, s katerimi se poklonijo preminuli glasbeni legendi.

Oliver Dragojević je tudi po smrti eden bolj priljubljenih hrvaških glasbenikov. FOTO: Bobo Pixsell

Letos bodo na glavnem odru ob zaključku prireditve Oliverjev dan zapeli številni njegovi glasbeni kolegi. Oboževalce bodo med drugim zabavala velika imena hrvaške glasbe, kot so Petar Grašo, Nina Badrić in Jakov Jozinović, oboževalcem pa obljubljajo kar štiri koncerte.