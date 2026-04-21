Ob Princeovi obletnici smrti objavili novo različico skladbe With This Tear

Prince je skladbo prvotno posnel leta 1991 in jo kasneje ponudil kanadski pevki Celine Dion, ki jo je posnela leto dni kasneje in z njo dosegla velik uspeh. Skladbo so sedaj ponovno predelali in objavili, so sporočili upravljavci glasbenikovega premoženja.

Skladbo spremlja video spot, na katerem Prince med drugim pove naslednje: "Ko sem bil mlajši, sem vedno govoril, da bom nekega dne igral vse vrste glasbe in da me ne bodo sodili po barvi moje kože, ampak po kakovosti mojega dela. Upam, da bo tako tudi v prihodnje". Črno-beli videospot med drugim prikaže tudi glasbenikove otroške fotografije in videoposnetke, vključno z nekaterimi iz njegovih zgodnjih let v studiu, ko je igral kitaro in klavir.

Prince je umrl na današnji dan leta 2016 na svojem posestvu Paisley Park v Minneapolisu zaradi prevelikega odmerka protibolečinskih zdravil. Star je bil 57 let. Njegova glasba je mešanica rocka, R&B soula, funka, hip hopa, disca, jazza in popa. Glasbenik, rojen leta 1958 kot Prince Roger Nelson, je svetovno slavo med drugim dosegel s skladbo Purple Rain iz leta 1984. Velja za glasbenega genija in legendo t.i. novega funka. Pevec, pisec pesmi in tudi igralec je bil na glasbeni sceni pomembna osebnost skoraj 40 let. V svoji bogati glasbeni karieri je izdal 39 albumov in prodal več kot 100 milijonov plošč.

