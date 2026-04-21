Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Ob Princeovi obletnici smrti objavili novo različico skladbe With This Tear

Minneapolis,, 21. 04. 2026 20.36 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Prince, 1987, Deutschlandhalle, Berlin

Ameriški glasbenik svetovnega slovesa Prince je nepričakovano umrl pred desetimi leti zaradi prevelikega odmerka protibolečinskih zdravil. Njegovo glasbo še vedno poslušajo milijoni ljudi po vsem svetu, ki so sedaj dočakali objavo nove različice skladbe With This Tear.

Prince je skladbo prvotno posnel leta 1991 in jo kasneje ponudil kanadski pevki Celine Dion, ki jo je posnela leto dni kasneje in z njo dosegla velik uspeh. Skladbo so sedaj ponovno predelali in objavili, so sporočili upravljavci glasbenikovega premoženja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skladbo spremlja video spot, na katerem Prince med drugim pove naslednje: "Ko sem bil mlajši, sem vedno govoril, da bom nekega dne igral vse vrste glasbe in da me ne bodo sodili po barvi moje kože, ampak po kakovosti mojega dela. Upam, da bo tako tudi v prihodnje".

Črno-beli videospot med drugim prikaže tudi glasbenikove otroške fotografije in videoposnetke, vključno z nekaterimi iz njegovih zgodnjih let v studiu, ko je igral kitaro in klavir.

Prince
Prince
FOTO: AP

Prince je umrl na današnji dan leta 2016 na svojem posestvu Paisley Park v Minneapolisu zaradi prevelikega odmerka protibolečinskih zdravil. Star je bil 57 let. Njegova glasba je mešanica rocka, R&B soula, funka, hip hopa, disca, jazza in popa.

Glasbenik, rojen leta 1958 kot Prince Roger Nelson, je svetovno slavo med drugim dosegel s skladbo Purple Rain iz leta 1984. Velja za glasbenega genija in legendo t.i. novega funka. Pevec, pisec pesmi in tudi igralec je bil na glasbeni sceni pomembna osebnost skoraj 40 let. V svoji bogati glasbeni karieri je izdal 39 albumov in prodal več kot 100 milijonov plošč.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med njegovimi najbolj znanimi uspešnicami so poleg Purple Rain še Let's Go Crazy, When Doves Cry, Little Red Corvette, 1999 in Kiss.

Nagrajen je bil s sedmimi grammyji, dobil je tudi zlati globus, leta 2004 pa je bil izbran v dvorano slavnih rock'n'rolla. Znana glasbena revija Rolling Stone ga je uvrstila na 27. mesto med 100 največjimi umetniki vseh časov.

prince with this tear pesem obletnica smrti pevec

Tadei z novo pesmijo: Najtežje je prepričati prijatelje

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1664