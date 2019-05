Od slovenskega X-Factorja do sodelovanja s svetovno znanim producentom

Bianca Črnjavičje dekle, ki se je slovenski javnosti približala pred približno sedmimi leti, ko je nastopila v šovu X-Factor, v katerega se je sicer prijavila, da bi nastopila kot solo pevka, a so takratni žirantje (Jadranka Juras, Aleš Uranjek in Damjan Damjanović) v njej in štirih drugih individualnih tekmovalkah prepoznali potencial za uspešno glasbeno skupino in tako je nastala petčlanska dekliška zasedba S.W.A.G.

Od S.W.A.G.-a do številnih naslovnic in 'deep house' projekta KLEEN Live Act (s katerim je Cirkus resident zasedba podrla takratni Antenin rekord gledanosti z remixom skladbe Love Yourself, ki jo v originalu poje ameriški glasbenik Justin Bieber) ter številnih, se Bianca zdaj javnosti predstavlja s svojim prvim solo singlom. Njena glasbena pot jo je namreč popeljala v Romunijo, kjer je združila moči z grammyjevim nominirancem, producentom Costijem, njuno prvo sodelovanje pa je rezultiralo v Biancin prvenec z naslovom Mava.

Z mlado slovensko glasbenico smo izmenjali nekaj besed o njeni vzhajajoči glasbeni poti, o občutkih ob sodelovanju s producentom, ki je do sedaj ustvarjal z različnimi tujimi glasbeniki, zaupala pa nam je tudi, kje najraje nastopa in kako ohranja stike s svojimi oboževalci.

Kdo je Bianca izven glasbenih voda? Gojiš stast do še kakšnega področja - si morda aktivna športnica, se spogleduješ z igro, umetnostjo, čim drugim?

Joj, v resnici gojim zanimanje do toliko različnih stvari, da me včasih kar straši, ker imam na voljo samo eno življenje (smeh)! Zanima me vse v zvezi z glasbo, ne samo petje ... Pisanje besedil za druge (kar tudi počnem), menedžment, organizacija dogodkov, produkcija in še in še. Je pa moja druga največja ljubezen ob glasbi zagotovo neizmerna ljubezen do živali. Prepričana sem, da se bom v prihodnosti posvetila tudi temu področju – kot aktivistka in borka za njihove pravice.

S kakšnimi besedami bi opisala zvrst 'trap' in kdaj si se poistovetila z njo?

Že kot otrok sem večinoma najraje poslušala ameriško glasbo, natančneje r'n'b'. Trap je nekakšen novejši val oziroma različica r'n'b-ja, rapa in še česa, zapakirana na komercialen način. Večinoma. Pri trapu gre bolj sam za ritem in ''vibe''. Trap/pop-u, h kateremu sicer stremim sama, so dodani nam vsem znani popularni in komercialni inserti, primerni za širše občinstvo. Danes je skoraj vse, kar slišimo na radijskih postajah in svetovnem trgu trap/pop. Ali pa reggaeton (smeh). Trap prepoznamo predvsem po bobnih.