Občinstvo iz vseh kotičkov sveta uživalo ob slovenski rock glasbi

Tako tuji kot domači obiskovalci slovenske prestolnice so navdušeni nad prazničnim vzdušjem, ki so ga pričarali glasbeniki, živahno občinstvo in praznična razsvetljava.

Da je bilo vzdušje na polnem Kongresnem trgu zares odlično, se strinjajo tudi člani zasedb Joker Out in Šank Rock. "Mi smo začeli dajati, oni so nam vračali in nato smo se združili," je po nastopu od medsebojni povezanosti z občinstvom povedal kitarist zasedbe Šank Rock Bor Zuljan.

V občinstvu so se po besedah kitarista Jana Peteha iz skupine Joker Out zbrali ljudje iz Združenih držav Amerike, Kanade, Avstralije, Poljske, Italije, Japonske. In zakaj fantje navdušujejo po vsem svetu? Sami menijo da zato, ker je njihova glasba iskrena in tega na svetu manjka.