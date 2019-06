Obeta se 30-urni rave, kjer so snemali Vojno zvezd

Tako je prišlo do ideje za festival Les Dunes Electroniques, ki se bo odvijal 21. in 22. septembra letos v Tuniziji, kjer je bila posneta izvirna sagaVojna zvezd, kamor je bil postavljen rojstni kraj Mos Espa Luka Skywalkerja v omenjenih filmih.

Pričakuje se epska rave zabava, na edinstveni lokaciji, sicer pa so dogodek prvotno izvedli leta 2014, a so bile tudi vse naslednje ponovitve zelo uspešne. Organizatorji so si nazadnje vzeli tri leta premora, zdaj pa se navdušenci nad elektronsko glasbo lahko veselijo ob najnovejših napovedih.

Nastopilo naj bi 30 najbolj "vročih" tunizijskih izvajalcev elektronske podzemne scene, vse skupaj pa naj bi zapakirali v neprekinjen 30-urni žur. Navdušenci nad plesno glasbo in sagoVojna zvezdse bodo lahko izgubili v ritmu in se prepustili občutkom, da so se prestavili nekaj drugam v času in prostoru.