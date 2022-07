Obeta se festival, ki bo nadomestil znamenito berlinsko Parado ljubezni

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Moški sreča policista in ju vpraša: ''Hej, vidva, ki sta brihtne glave, povejta mi, kaj je to: Ima štiri noge in je zelo neumno?'' Policista: ''Osel?'' Moški: ''Ne, to sta vidva!'' Policista odideta naprej in srečata prijatelja: ''Povej nama, kaj je to: štiri noge ima in je neumno?'' Prijatelj: ''Osel?'' Policista: ''Ne, butelj, to sva midva!''