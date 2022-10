Obeta se izid dopolnjenega albuma Davida Bowieja Hunky Dory.

Na štirih zgoščenkah bo predstavljeno leto pred izidom albuma Hunky Dory leta 1971, piše glasbeni portal. Na prvi zgoščenki bo mogoče prisluhniti glasbenikovim demo posnetkom, ki so nastajali po hotelskih sobah, ter doslej še neizdanim skladbam, kot so King Of The City, Right On Mother, How Lucky You Are (Miss Peculiar) in Tired Of My Life.

Na drugi in tretji plošči bodo predstavljeni njegovi nastopi na radiu BBC, na četrti zgoščenki pa bodo na voljo različni remiksi njegovih skladb. Komplet bo vseboval še posebno ploščo, ki bo nakazala, kako bi bil videti album, če bi bile na njem tudi še neizdane skladbe.