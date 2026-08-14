Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Obiskovalci Szigeta v en glas: Lepo je vsakič znova priti nazaj

Budimpešta, 14. 08. 2026 20.09 pred 5 urami 3 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović Eva Mavrič
Sziget 2026

Pri naših vzhodnih sosedih je v polnem teku Sziget, eden izmed največjih glasbenih festivalov v Evropi, na katerem tudi letos ne manjka odmevnih glasbenih imen. Festivalskemu vzdušju, ki v Budimpešto vsako leto privabi tudi številne zabave željne Slovence, se je pridružila tudi naša ekipa, ki se je na koncertu Zare Larsson brez težav zlila s kar 60-tisočglavo množico, odeto v najrazličnejše barve, bleščice in seveda opremljeno z dobro voljo.

Sziget v madžarščini pomeni otok, v zadnjih treh desetletjih pa za tisoče obiskovalcev eden izmed največjih glasbenih festivalov v Evropi. Niti 34 stopinj Celzija ni prvi dan festivala ustavilo na tisoče obiskovalcev iz celotnega sveta, da ne bi prišli na tradicionalni dogodek, ki se odvija pri naših vzhodnih sosedih.

"Navdih za moj videz je bila Zara," nam je zaupala obiskovalka s Slovaške. "Videz se je pravzaprav sestavil predvčerajšnjim, ko sem ugotovila, da moram obuti škornje. Mislim, brez škornjev preprosto ne gre. Vem, da me bodo bolele noge," se je pošalila. "Na Szigetu sem drugič, lani smo bili tu vseh šest dni, letos pa smo tukaj samo zaradi Zare."

Švedska pop princesa Zara Larsson je na festival privabila tudi mladi domačinki. "Obe sva odraščali ob Zari. Sva ogromni oboževalki. Obožujeva jo. Jaz sem odraščala ob pesmi Symphony. Videospote sem si ogledala že tolikokrat in tukaj sva zaradi nje," sta nama zaupali. "Svoji opravi sva načrtovali že nekaj mesecev. Tudi to, kako se bova naličili. Obe imava radi pisane, opazne stvari," sta dodali.

"Sziget je ogromen dogodek, ki je znan po vsej Evropi, ne le na Madžarskem. In celoten dogodek je res edinstven. Veliko pevcev in skupin prihaja sem. Prvič, ko sva bili tukaj, je bilo leta 2019 s starši, kot nekakšen družinski dogodek. Takrat sva bili še zelo mladi," sta se še spominjali simpatični Madžarki. "Lepo je vsakič znova priti nazaj. Vsi so tako prijazni. Ljudje so tako odprti. To je res mednaroden festival."

Švedska pop princesa Zara Larsson je na Szigetu navdušila 60-tisočglavo množico.
Švedska pop princesa Zara Larsson je na Szigetu navdušila 60-tisočglavo množico.
FOTO: Profimedia

Zara pa ni zgolj modni vzor, je tudi glasna zagovornica za pravice žensk, prav tako je pred leti iz svoje ekipe umaknila vse moške in na odru ohranila le dekleta. Da prav dekleta 'vodijo' svet, se je strinjala tudi naša priljubljena glasbenica Nika Zorjan, ki se je zabavala v množici.

"Zdaj se mi je uresničila ena velika želja, da sem dejansko Zaro Larsson videla v živo in moram priznati, da je bilo 10 od 10. Punca ima fenomenalen vokal, je videti fenomenalno in potem še pleše. Predvsem pa mi je tudi všeč, da so notri same ženske," nam je zaupala Nika. "Jaz sem navdušena nad Zaro. Vse pesmi poznam, predvsem pa sem vesela, ker je zapela Uncover. Prav res sem si želela, da bi jo danes zapela in še hecala sem se ter ji pisala, če bi jo lahko zapela. Mislim, da je videla moje sporočilo," je v smehu dodala.

Festivalski debi v Evropi je z odliko oddelal Sombr.
Festivalski debi v Evropi je z odliko oddelal Sombr.
FOTO: Profimedia

Tudi Nika se na festival rada vrača. "Predvsem zaradi izvajalcev. Zadnje čase na splošno veliko hodim na koncerte, jaz rečem, da je to v bistvu moje izobraževanje, ker sem pevka. Potem dobim novo kreativo in inspiracijo in vidim, kako drugi delajo. In še posebej hodim na Sziget. Vsako leto je vsaj en izvajalec, ki me res noro pritegne. Letos je bila to Zara Larsson, lani je bil Shawn Mendes."

Na festivalskem odru so Zari družbo delali tudi moški izvajalci. Med njimi je festivalski debi v Evropi z odliko oddelal Sombr. Sinoči pa sta za glasbeni vrhunec poskrbela Lewis Capaldi in Florence + The Machine.

sziget festival budimpešta zara larsson sombr

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

Total Eclipse of the Heart najbolj predvajana skladba ob sončnem mrku

  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Denis Avdić vnuku Mihe Deželaka namenil posebno sporočilo
Ta skriti kotiček blizu Ljubljane je popoln družinski izlet za vroče dni
Ta skriti kotiček blizu Ljubljane je popoln družinski izlet za vroče dni
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
Ugibanj je konec: lepa žena voznika formule 1 potrdila govorice
zadovoljna
Portal
Paris Hilton uživa v Italiji: z družinskih počitnic delila utrinke svojih otrok
Zakaj si italijanske neveste pred poroko mažejo obraz z oljčnim oljem? Razlog vas bo presenetil
Zakaj si italijanske neveste pred poroko mažejo obraz z oljčnim oljem? Razlog vas bo presenetil
Praznik, ki so ga nekoč posebej častile ženske: običaji, ki počasi izginjajo
Praznik, ki so ga nekoč posebej častile ženske: običaji, ki počasi izginjajo
3 astrološka znamenja, ki jih čaka nepozaben vikend
3 astrološka znamenja, ki jih čaka nepozaben vikend
vizita
Portal
Dermatologinja opozorila na znake raka kože, ki jih običajno zanemarimo
Ali si pravilno umivate te tri pogosto pozabljene dele telesa?
Ali si pravilno umivate te tri pogosto pozabljene dele telesa?
Testosteron in hormoni po 40. letu
Testosteron in hormoni po 40. letu
Ključni nasveti strokovnjaka za močne kosti in večjo gostoto
Ključni nasveti strokovnjaka za močne kosti in večjo gostoto
cekin
Portal
Ti trije horoskopski znaki naj bi najlažje uspeli v karieri. Ste med njimi?
Ste tudi vi ujeti v to past? Psihologi razkrivajo, kako ravnati
Ste tudi vi ujeti v to past? Psihologi razkrivajo, kako ravnati
Generacija Z ima dovolj - vse več mladih dela po metodi svojih staršev
Generacija Z ima dovolj - vse več mladih dela po metodi svojih staršev
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
Ne zlato, ne nafta: majhen sadež Afriki prinaša milijarde
moskisvet
Portal
Kristjan Čeh z rekordom prvenstva do ubranitve evropskega naslova
Modrček je ostal doma: Lepa Italijanka na Ibizi pokazala več, kot običajno
Modrček je ostal doma: Lepa Italijanka na Ibizi pokazala več, kot običajno
Umrl pri 33 letih: usodni dvoboj mu je pred enajstimi leti spremenil življenje
Umrl pri 33 letih: usodni dvoboj mu je pred enajstimi leti spremenil življenje
Ideja za poletno branje: Roman, ob katerem boste pozabili na svet okoli sebe
Ideja za poletno branje: Roman, ob katerem boste pozabili na svet okoli sebe
dominvrt
Portal
Je čas za nov pralni stroj? 8 znakov, da popravilo ni več smiselno
Kako se znebiti vinskih mušic? Entomolog priporoča to metodo
Kako se znebiti vinskih mušic? Entomolog priporoča to metodo
Zakaj petunije venejo in kako jih rešiti?
Zakaj petunije venejo in kako jih rešiti?
Ne odpišite ga zaradi vročine: jeseni bo presenetil z okusom
Ne odpišite ga zaradi vročine: jeseni bo presenetil z okusom
okusno
Portal
Trdo kuhana jajca se lepše lupijo, če po kuhanju naredite eno stvar
Sladica, ki krade pozornost: ko jo postavite na mizo, je takoj zmanjka
Sladica, ki krade pozornost: ko jo postavite na mizo, je takoj zmanjka
Ali je dražji sladoled res boljši? Trije znaki, ki razkrijejo kakovost
Ali je dražji sladoled res boljši? Trije znaki, ki razkrijejo kakovost
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
voyo
Portal
Kečap Džezve i Mare
Notting Hill
Notting Hill
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Spuži na suhem
Spuži na suhem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897