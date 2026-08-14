Obiskovalci Szigeta v en glas: Lepo je vsakič znova priti nazaj

Sziget v madžarščini pomeni otok, v zadnjih treh desetletjih pa za tisoče obiskovalcev eden izmed največjih glasbenih festivalov v Evropi. Niti 34 stopinj Celzija ni prvi dan festivala ustavilo na tisoče obiskovalcev iz celotnega sveta, da ne bi prišli na tradicionalni dogodek, ki se odvija pri naših vzhodnih sosedih. "Navdih za moj videz je bila Zara," nam je zaupala obiskovalka s Slovaške. "Videz se je pravzaprav sestavil predvčerajšnjim, ko sem ugotovila, da moram obuti škornje. Mislim, brez škornjev preprosto ne gre. Vem, da me bodo bolele noge," se je pošalila. "Na Szigetu sem drugič, lani smo bili tu vseh šest dni, letos pa smo tukaj samo zaradi Zare."

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Švedska pop princesa Zara Larsson je na Szigetu navdušila 60-tisočglavo množico. Profimedia

Švedska pop princesa Zara Larsson je na Szigetu navdušila 60-tisočglavo množico. Profimedia

Švedska pop princesa Zara Larsson je na Szigetu navdušila 60-tisočglavo množico. Profimedia

Švedska pop princesa Zara Larsson je na Szigetu navdušila 60-tisočglavo množico. Profimedia

Švedska pop princesa Zara Larsson je na Szigetu navdušila 60-tisočglavo množico. Profimedia









Švedska pop princesa Zara Larsson je na festival privabila tudi mladi domačinki. "Obe sva odraščali ob Zari. Sva ogromni oboževalki. Obožujeva jo. Jaz sem odraščala ob pesmi Symphony. Videospote sem si ogledala že tolikokrat in tukaj sva zaradi nje," sta nama zaupali. "Svoji opravi sva načrtovali že nekaj mesecev. Tudi to, kako se bova naličili. Obe imava radi pisane, opazne stvari," sta dodali. "Sziget je ogromen dogodek, ki je znan po vsej Evropi, ne le na Madžarskem. In celoten dogodek je res edinstven. Veliko pevcev in skupin prihaja sem. Prvič, ko sva bili tukaj, je bilo leta 2019 s starši, kot nekakšen družinski dogodek. Takrat sva bili še zelo mladi," sta se še spominjali simpatični Madžarki. "Lepo je vsakič znova priti nazaj. Vsi so tako prijazni. Ljudje so tako odprti. To je res mednaroden festival."

Švedska pop princesa Zara Larsson je na Szigetu navdušila 60-tisočglavo množico. FOTO: Profimedia

Zara pa ni zgolj modni vzor, je tudi glasna zagovornica za pravice žensk, prav tako je pred leti iz svoje ekipe umaknila vse moške in na odru ohranila le dekleta. Da prav dekleta 'vodijo' svet, se je strinjala tudi naša priljubljena glasbenica Nika Zorjan, ki se je zabavala v množici. "Zdaj se mi je uresničila ena velika želja, da sem dejansko Zaro Larsson videla v živo in moram priznati, da je bilo 10 od 10. Punca ima fenomenalen vokal, je videti fenomenalno in potem še pleše. Predvsem pa mi je tudi všeč, da so notri same ženske," nam je zaupala Nika. "Jaz sem navdušena nad Zaro. Vse pesmi poznam, predvsem pa sem vesela, ker je zapela Uncover. Prav res sem si želela, da bi jo danes zapela in še hecala sem se ter ji pisala, če bi jo lahko zapela. Mislim, da je videla moje sporočilo," je v smehu dodala.

Festivalski debi v Evropi je z odliko oddelal Sombr. FOTO: Profimedia