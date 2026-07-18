Obiskovalka Sienna Spiro zapušča nekolikanj presenetljiv vtis

Ko je Adele pred dvema letoma potrdila, da se na glasbeno prizorišče ne namerava vračati, je bilo iskanje njene prave naslednice že v polnem zamahu. Nekaj Adeline esence je na vrhove lestvc, tako domače kot presenetljivo tudi ameriške, lani prinesla Olivia Dean. Medtem ko je novinka Sienna Sprio slogovno še bliže Adele. Že nastop uspešnice Material Lover v drugem delu filmske franšize Huduičevka v Pradi je nakazal, da bo debitanski album Sienne Spiro nova priložnost, da se spomnimo Adele. Pa tudi Adeline nesojene predhodnice, Valižanke Duffy ter obenem še leto starejše, a žal že pokojne Amy Winehouse. Še zlasti Adele se pominjamo kot zapriseženo soul-pop baladerko - in stilsko na las podobna ji je tudi Sienna Spiro. Vpadljivo zrel glas komaj 20-letne Spirove pa v skrajnih legah ponavljajoče pridobi suh, skoraj kovinski izven. Tak način petja je za, recimo ji, "londonska bela soul pevska šola" v zadnjih dveh desetletjih postal standard. Tudi Skye Newman, vrstnica Sienne Spiro, glasovno marsikdaj zavije, tako intenzivno, da kar malo "zaškriplje". Visitor je album, na katerem vas čaka revijalnost brez primere. Ljubiteljica izgleda iz šestdesetih, vključujoč peletene enodelne obleke, salorarje in natopirane firzure, niza počasnejše ljubezenske songe, bodisi pospremljene s kitaro ali klavirjem. Le dva komada od skupno petnajstih sta orkestralno bolj krepostna. Poleg že omenjene Material Lover je manj zaspan in primeren še za kaj drugega kot za retrospektivne misli pospremljene s tipskimi pogledi v oblačno daljavo skozi orošene šipe še He's Not My Baby, I'm Hils. V izvedbenem smislu je Visitor nemara še preveč enodimenzionalno glasbeno delo. Prav tako se zdijo verzi, ki jih poje Spirova, ne posebej iskreni ali pač nikoli brez sence spoznanja, da prave romantične modrosti (še) niso utegnile zrasti na pevkini še do včeraj najstniški gredi. A z nekaj prizanesljivosti tudi Sienni Spiro lahko namenimo pohvalo. Ta se nemudoma utrne, ko album Visitor skoraj ob zaključku deluxe različice ponudi tudi priredbo jazzovske klasike Autumn Leaves. Ta je sijajna, sočna in navdihujoče lahkotna, pa vendar še vedno skrajno čutna. Drži, Sienna Sprio je nova otoška karizmatična pevska sila, ki pa bo za komericialni uspeh podoben tistemu Adele ali pa za resen poskus prevzema delčka mitske vloge Amy Winehouse potrebovala še lep čas ter predvsem več poguma pri razpenjanju svojega talenta čez širši slogovni paravan.