Objavili novo pesem Toša Proeskega, dokončali so jo z umetno inteligenco

Pred dnevi je bila objavljena pesem Kažu da vreme leči sve, ki jo je Toše Proeski kot demo posnel že leta 2004. Prepustil jo je prijatelju, radijskemu voditelju, didžeju in producentu Kirilu Zarlinovu, ki jo je dokončal in izdal na Tošev 43. rojstni dan kot darilo njegovim oboževalcem. S pomočjo umetne inteligence so iz demo posnetka izluščili vokal in klavir ter tako naredili studijski posnetek.

Avtor glasbe in besedila je Zoran Đorđević, aranžmaja in produkcije pa Kiril Zarlinov (DJ Eric Fox). Za miks in mastering je poskrbel Kostadin Kamčev iz Mozart Studia v New Jerseyja, ki se lahko pohvali s tremi nominacijami na glasbenih nagradah grammy za najboljšega miks inženirja.