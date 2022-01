Objokana Adele preložila nastope v Las Vegasu

Adele bi se morala odpraviti v Las Vegas, kjer bi izvedla več nastopov, a kot je sporočila le dan pred prvim koncertom, se to ne bo zgodilo. Objokana Adele je svojim oboževalcem v videoposnetku sporočila, da nastopi niso pripravljeni, saj jih zaradi okužb v ekipi niso uspeli dokončati. Zvezdnica bi v Las Vegasu morala nastopati vsak vikend do aprila. To bi bili njeni prvi koncerti po letu 2017.

Objokana Adele je svojim oboževalcem sporočila, da je njeno bivanje in nastopanje v Las Vegasu preloženo. Zvezdnica je v videu, ki ga je objavila na Instagramu, sporočila, da zaradi okužb v ekipi niso uspeli pravočasno pripraviti nastopov. Adele bi morala v Las Vegasu prvič nastopiti 21. januarja, nastopala pa bi 12 zaporednih vikendov. Zadnji nastop je bil načrtovan za 16. april.

icon-expand Adele FOTO: Instagram

"Tako zelo mi je žal, a moj nastop ni pripravljen. Zelo smo se trudili, da bi ga pravočasno pripravili in naredili smo vse, kar smo lahko, da bi bil dovolj dober za pred publiko, a so nas na koncu premagale okužbe v ekipi in zamude z dostavami," je v videu povedala objokana Adele. "Polovica moje ekipe je okužena s koronavirusom, zato je bilo nemogoče sestaviti nastope, ne morem pa nastopiti s tem, kar imamo trenutno pripravljeno. Opravičujem se, da je vse v zadnjem trenutku, budni smo že 30 ur in tuhtamo, kaj bi lahko še storili, a nam je preprosto zmanjkalo časa. Zelo sem žalostna in sram me je, opravičujem se vsem, ki so že odpotovali," je še povedala.

Dodala je, da se z ekipo sedaj usklajujejo za nove datume in da bodo nastope pravočasno pripravili, da bodo na takem nivoju, kot si je sama želela, da so. Koncerti, ki so bili napovedani za Las Vegas, bi bili njeni prvi po letu 2017, na njih pa bi že predstavila novembra izdani album z naslovom '30'. Odpovedani nastopi v Vegasu pa pravzaprav niso nič novega, saj je pevka odpovedala tudi zadnja dva nastopa leta 2017, ki bi ju še morala izvesti na stadionu Wembley, a je imela poškodovane glasilke.

Zvezdnica bi z vsakim izmed 12 nastopov v Las Vegasu zaslužila 600.000 evrov, kar pomeni, da tudi karte za koncert niso bile poceni. Prav zato so odzivi njenih oboževalcev, ki so se v Vegas odpravili z drugega konca celine, polni jeze in neodobravanja. 32-letna Gillian Rowland, ki je v času odpovedi koncerta že odpotovala iz New Yorka, je dejala: "Bila sem besna, ko je Adele v zadnji minuti preko družbenih omrežij sporočila, da je nastop odpovedan. Verjamem, da to ni odločitev, ki jo umetnik z veseljem sprejme, a najverjetneje je že dan prej vedela, da nastop ne bo pripravljen v dveh dneh. Jezna sem in razočarana." Predvsem tisti oboževalci, ki se niso imeli namena udeležiti katerega od nastopov in niso kupili pregrešno drage vstopnice, pa so pevko podprli in ji izrazili sočutje.