Objokana Lady Gaga v novem videospotu s Tonyjem Bennettom

Nedavno smo pisali o prihodu novega albuma Lady Gaga in Tonyja Bennetta, ki bo na prodajne police prišel to jesen. 35-letna zvezdnica in 95-letni legendarni pevec, ki bosta tako že drugič združila moči, pa sta poskrbela za presenečenje in že sedaj izdala prvi singel z albuma ter videospot, v katerem je Gaga med petjem potočila nekaj solz.

Lady Gaga in Tony Bennett sta zopet združila glasbene moči. Po napovedi novega albuma z naslovom Love for Sale, ki bo nasledil uspešno ploščo Cheek to Cheek iz leta 2014, sta zvezdnika že izdala prvi singel z naslovom I Get a Kick Out of You in zanj posnela prisrčen videospot. "Ta zgodovinski album bo zadnji, ki ga bo Tony posnel. Na njem bodo predstavljene pesmi Cola Porterja, ki jih bosta glasbenika zapela tako v duetu kot tudi solo," je ob novici pisalo v sporočilu za medije.

Pod videospotom so se nakopičili pozitivni komentarji, ki hvalijo njun prijateljski odnos in pevske sposobnosti, prav poseben komentar pa je pustil eden od oboževalcev, ki je zapisal: "Mislim, da se nihče ne zaveda, kako neverjeten odnos imata Lady Gaga in Tony. Nihče drug ne počne tega in neverjetno je, da je izbral ravno njo in jo predstavil oboževalcem jazza. Nobena druga zvezdnica tega ne bi storila, ne Taylor Swift, ne Ariana Grande, ne Beyonce. Celotna zadeva je tako čudovita in odlično prikaže njen vsestranski vokal."