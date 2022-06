Obletnica Norda: 'V tistem času je bil to zelo progresiven album'

Po dvakrat prestavljeni obletnici je Siddharti le uspel poklon enemu izmed svojih najbolj prepoznavnih in priljubljenih glasbenih del njihove že skoraj tri desetletja dolge kariere. V četrtek so za najbolj zveste oboževalce prvič preigrali vseh šestnajst pesmi iz albuma, danes pa jih čaka še en razprodan večer. O nastajanju Norda , njegovi odličnosti in časih, ki so bili pred enaindvajsetimi leti precej drugačni, smo spregovorili s kitaristom Primožem Benkom in basistom Janijem Hacetom .

Jani: Drugi dan je tudi odvisen od tega, koliko nam naša grla dopuščajo. (smeh) Ker tukaj greš res na polno, na takem koncertu ni varčevanja z energijo, od začetka do konca je full gas . Sploh pa ti koncerti, ki so tematsko posvečeni albumu, niso blazni dolgi – na albumu je toliko in toliko komadov, nekaj jih dodaš in potem res greš na polno.

Primož: Zares ni. Vem, da pri Idu, ko smo delali dvajseto obletnico albuma, je bilo prvi večer vseeno z naše strani malo bolj zadržano, ampak ne v negativnem smislu. Bolj kreativno, ko enkrat narediš kljukico, se potem bolj sprostiš. Meni se je zdel podoben občutek, ko so imeli Mrfyji nastop v Kino Šiška. Drug večer so tudi sami rekli, da je bilo bolj sproščeno. Je pa res, da ljudje, ki pokupijo karte za prvi datum, so večji morda fani kot tisti, ki kupijo za drug datum. Ampak to so finese, oboje je fantastično, mi smo radi tukaj zgoraj.

Jani: To gre malo iz naslova teh naših obletnic, ker se nam mogoče ne zdi, da je treba delati večji halo, kot smo ga naredili že takrat, ko smo te albume izdali. Ampak vseeno, da narediš neko retrospektivo, pa da narediš za te res najbolj zveste oboževalce posvetitev albumu, sedaj ko je že enaindvajset let.

Jani : Jaz ga na poseben način, ker je bil v bistvu moj prvi z bendom. Takrat še niti nisem bil član banda, ampak gostujoči glasbenik, potem pa je to kmalu preraslo v redno članstvo. Meni je to zares ali najljubši ali med prvimi tremi Siddhartinimi albumi vseh časov. Pa ne da smo potem slabše delali, ta ima ravno pravo zmes rokenrola, elektronike, malo tega industrijskega zvoka. V tistem času je bil to zelo progresiven album, če gledam nazaj, kaj se je takrat dogajalo na slovenski sceni. Pa predvsem zaradi tega, ker je bil moj prvi in imam do njega poseben odnos. Takrat niti nisem vedel, ko sem ga snemal, da bom potem tudi ostal z bendom. O tem še ni bilo govora.

Jani: Saj to radi delamo, to je vse kar imamo za delati. Sedaj, ko lahko.

Jani: Tako je, zagotovo spomin in tudi asociativne memorije delujejo – ko zaslišiš prvi verz besedila, veš tudi, kako gre refren. Do takrat mogoče razmišljaš, kaj že? Je pa res, da nekaterih komadov nismo igrali verjetno že od maratona leta 2007, se pravi petnajst let, ko smo jih nazadnje sploh slišali ali poskusili igrati.

Kako pa se ti je bilo vključiti v nastajanje albuma kot gostujoči glasbenik?

Jani: Takoj sem začutil da gre za bend, ki ima neko strašno povezanost. Ne samo band, ampak tudi vsa ekipa okoli banda – tehnična, roadie, prijatelji. Bila je družina, kjer so vsi praktično živeli za to, da bo iz tega nekaj nastalo, pa da stvar zraste na višji nivo. To me je najbolj fasciniralo na začetku, pa določeni komadi. Spomnim se, ko sem prvič slišal še demo posnetek Platine, sem rekel: "Vau, to je res hud komad." In B Mashina, Platina, Klinik, to je bilo prvo, kar je naredilo name velik vtis.

Primož, ste vi tudi imeli takrat ta občutek, da so to skladbe, ki bodo z vami ostale še toliko let?

Primož: Ja, mislim da smo ga imeli. Že pri prvi plati smo šli na glavo oziroma smo v to verjeli na polno. Potem pa je bilo zanimivo pri drugi, ko dosežeš neko kritiko, neko maso s prvim albumom in pridejo veljaki iz scene, ki rečejo: "Drugi album je tisti ključen." Potem greš z nekim tem: "Gremo pokazat, kaj je to drugi album." Nismo imeli tega strahu. Snemali smo ga v Tivoliju tako kot prvega, zato smo bolj poznali prostor in opremo in zdelo se mi je, da nam je to malo olajšalo. Ampak ja, mlade energije je bilo še na polno, ki je drugačna kot zdaj, bolj izkušena. Nord se je kar sestavil, ne znam povedati. Ima diapazon zelo različnih komadov, od šaljivih do strašnih balad. Zelo dobro je zapakiran.