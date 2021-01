Oboževalci kritizirajo naslovnico novega albuma Lane Del Rey

"Vedno so pretresi in preobrati, sredi njih pa je vedno tudi čudovita glasba. Predstavljam svoj novi album Chemtrails over the Country Club," je zapisala pevka Lana Del Rey ob razkritju naslovne fotografije, na kateri je skupina žensk, zbranih za mizo. Ob tem je priznala, da se je že takoj morala braniti pred kritikami nekaterih sledilcev.

V albumu naj bi naslovila tudi rasno raznolikost, a po mnenju nekaterih sledilcev je to storila na napačen način. "Z vami želim deliti tudi svoje razumevanje rasne raznolikosti,"je zapisala 35-letna izvajalka, ki je bila nominirana za grammyja. "To so moje najboljše prijateljice, če vas že zanima. Ko pride do mojih prijateljev in do te naslovnice – da, ženske so različnih ras in to je vse, kar bom povedala." Skupino je kasneje označila za 'čudovito mešanico vsega'.