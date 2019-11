Oboževalci množično zapuščali nastop Janet Jackson

Uspešna glasbenica Janet Jackson je že večkrat razočarala s svojimi nastopi in tudi tokrat je imela težave z ozvočenjem na koncertu na Novi Zelandiji, zato so oboževalci razočarano zapuščali dvorano.

53-letna glasbenica Janet Jackson je imela na nedavnem nastopu na Novi Zelandiji precej težav. Nastopila je kot ena od izvajalcev na prireditvi Friday Jams Live, poleg nje pa so se na odru predstavili tudi drugi izvajalci: Jason Derulo, The Black Eyed Peas in Fifty Cent.

Oboževalci so začeli množično zapuščati koncert Janet Jackson. FOTO: Profimedia

Legendarna pop zvezdnica, ki je na glasbenih odrih prisotna že več kot štiri desetletja, s svojim nastopom ni navdušila oboževalcev, zato so začeli predčasno zapuščati prizorišče. Po poročanju novozelandske revije Stuff, je pevki kakovost nastopa ob zadnjih pesmih upadla, vzdušja, ki so ga naredili drugi izvajalci, pa ni mogla ohraniti. Ljudje so zato začeli razočarano odhajati. Anonimni vir je za novozelandski medij povedal, da si Janet želi biti v koraku z mlajšimi umetniki, a ji to ni uspelo. Na odru ni imela samo težav s svojim petjem in izvajanjem lastnih pesmi, ampak tudi z ozvočenjem. Med nedavnim nastopom naj bi večino časa pogledovala proti svojim članom zasedbe in se neprestano dotikala mikrofona.

S svojim nastopom je glasbenica že večkrat razočarala. FOTO: Profimedia