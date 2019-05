Oboževalci ne 'kupijo' Madonninega popravljenega evrovizijskega posnetka

60-letna kraljica popa Madonna se očitno dobro zaveda, kaj kako je pela na nedavnem nastopu v Izraelu, ko je popestrila finalni večer izbora za evrovizijsko popevko. Celo do te mere, da je šla takoj "popravit" svoje vokale pri pesmiLike A Prayer, saj so zdaj, ko je nastop objavila na svojem uradnem, YouTube kanalu, ti presenetljivo boljši kot so prvotno bili, saj so računalniško popravili nekatere najhujše spodrsljaje.

Pevko so sicer na družbenih omrežjih konkretno skritizirali in izrazili svojo ogorčenost nad njenim petjem, češ, da je pela razglašeno. Zdaj, ko so posnetek popravili, pa so nekateri komentirali, da"hvala bogu za Madonnin autotune", spet drugi pa so se potrkali po prsih, da so "pač slišali, kako je to v resnici zvenelo" in da "tehnologija dandanes ne more popraviti tega travmatičnega nastopa".

Kot vemo, je Madonna poskrbela za kontroverzno potezo, saj je brez dovoljena nastopu dodala subtilno politično noto, ko sta dva njena plesalca hodila z roko v roki, oblečena v kostume z izraelsko in palestinsko zastavo na hrbtu, kar je bil očitno poziv k enotnosti med državama.