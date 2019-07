Oboževalci ogorčeni zaradi visoke cene vstopnic

John Taylor in Simon Le Bon, del zasedbe Duran Duran.

Letos praznujemo natančno 50 let, odkar je človek stopil na Luno. Vzlet, pot in pristanek Apolla 11 je bil dogodek, ki ga je takrat spremljal ves svet. V Kennedyjevem vesoljskem centru na Floridi se tako pripravlja veliko slavje, v sklopu katerega bo nastopila tudi legendarna britanska skupina Duran Duran, ustanovljena leta 1978 v Birminghamu, ki je še danes aktivna.

Seveda so bili oboževalci navdušeni, da bodo lahko ugledali priljubljeno skupino na tako zanimivem 'odru', a ko so videli ceno vstopnice, se je navdušenje hitro ohladilo. Prvotna cena za 90-minutni koncert je bila namreč 266 evrov. Očitno pa so pritožbe dosegle organizatorje, ki se je odločil, da bo spremenil ceno.

Tako osnovni paket – koncert, zdaj stane okoli 88 evrov, kdor pa je kupil vstopnico pred spremembo cene, pa bo v sklopu vstopnine dobil poseben sedež, oglede centra, za dobrodošlico ga bo pričakala pijača, s seboj pa bo odnesel tudi spominek, ki obeležuje okroglo obletnico.

Zasedba je še pred nastopim dejala, da je počaščena, ker bo lahko stopila na oder, kajti pristanek Apolla 11 je bila zanje velika inspiracija, zaradi misije so napisali tudi pesem Planet Earth.