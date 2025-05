Oboževalci Pink Floyd lahko odslej koncertni film gledajo v boljši ločljivosti

Koncertni film vsebuje nekaj ikoničnih podob v zgodovini rock glasbe, kot je, kako Roger Waters udarja na gong v svetlobi zahajajočega sonca. Zamisel za film se je porodila režiserju Adrianu Mabenu med obiskom Italije oziroma Pompejev, kjer je stal v tišini in mraku ter "takoj vedel, da je to kraj za snemanje Pink Floydov", kot ga je citirala revija Classic Rock .

Nastop je v živo trajal 60 minut, kasneje pa so bili dodani prizori iz studia Abbey Road, ki prikazujejo skupino, kako pripravlja album Dark Side of the Moon.

Gradivo so tokrat restavrirali ročno, prizor za prizorom, začenši z originalnim 35-milimetrskim negativom. Steven Wilson je zvok predelal v stereo načinu Dolby 5.1 in Atmos. Rezultat pospeši srčni utrip oboževalcev: dnevni in nočni posnetki brez "šuma" so nova izkušnja, kakovost zvoka pa vse prejšnje kopije napravi zastarele.