Oboževalci preplašili Dua Lipo, mimo varovanja do njene hotelske sobe

Pevka Dua Lipa se je pred dnevi v Južni Ameriki znašla v neprijetni situaciji. Z ekipo je namreč odpotovala Santiago v Čile, kjer je potekalo snemanje nove reklame, v kateri ima glavno vlogo in se namestila v bližnji hotel Ritz-Carlton s petimi zvezdicami. Običajno gre pri namestitvah zvezdnikov za poostren nadzor in skrbno varovane podatke, zaradi česar ostane lokacija znane osebe javnosti neznana, tokrat pa so oboževalci 29-letne pevke izvedeli, v katerem hotelu se nahaja. Ko se je napotila iz hotela, so jo namreč pričakali spredaj. Dua Lipa je presenečeno naletela na večjo skupino svojih glasnih oboževalcev, ki so na vsak način poskušali priti do nje in se z njo tudi fotografirati, zaradi česar se je nemudoma aktivirala njena varnostna ekipa.

"Zelo hitro je vse ušlo izpod nadzora. Njeni najbolj zvesti oboževalci, ki so jo na vse načine želeli videti, so jo čakali kar pred vrati njene sobe," je za tuje medije povedal bližnji vir. "Oboževalci so bili povsod, vse skupaj je bilo videti skoraj manično, nekateri so se skrili tudi v ostale predele in sobe hotela." Zato se je njeno varnostno osebje nemudoma aktiviralo in pregledalo celotno poslopje hotela, da zvezdnice ne bi kdo kje presenetil. Pevkine oboževalce so našli skrite tudi pred dvigalom, ki ga Dua uporablja, kar jo je le še dodatno prestrašilo. "Dua je povedala, da se z oboževalci ne bo fotografirala v hotelu in še posebaj ne na takšen način," je dodal vir.

Zvezdnica je podoben incident lansko leto oktobra že doživela. Takrat je znan obraz s TikToka nekako uspel priti v garderobo, kjer se je pevka v Birminghamu pripravljala za nastop na festivalu Glastonbury. Varnostniki so ga zelo hitro pospremili ven.