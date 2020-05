Oboževalci prepričani, da Lady Gaga v novi pesmi poje o bivšem

Lady Gaga je bila odkrita, da so njene nekdanje zveze zelo vplivale pri ustvarjanju novega albuma Chromatica , ki ga je izdala danes, 29. maja. A ena pesem je še posebej pritegnila pozornost njenih oboževalcev. Za pesem Fun Tonight so prepričani, da govori o njenem nekdanjem partnerju Christianu Carinu.

"Obožuješ paparace, obožuješ slavo, čeprav mi ta povzroča bolečino,"poje 34-letnica v omenjeni pesmi: "Počutim se kot v peklenskem zaporu. Roke stegnem skozi rešetke in kričim." A glasbenica je v intervjuju z Zanom Loewjem že pred izdajo albuma povedala, da pesem primarno govori o bitkah z depresijo in duševnem zdravju. Njeni poslušalci pa so vseeno prepričani, da poje o Carinu, s katerim se je zaročila oktobra 2018 in razšla februarja 2019.