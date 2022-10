Oboževalci Robbieja Williamsa razočarani, da bo nastopil v Katarju

Odločitev Mednarodne nogometne zveze (FIFA), da bo svetovno prvenstvo organizirala v Katarju, je bila polemična zaradi neupoštevanja človekovih pravic v tej državi, zlasti v zvezi z delavci migranti in skupnostjo LGBTQ+. V Katarju je homoseksualnost še vedno nezakonita, obtoženci pa se lahko soočijo tudi z visoko denarno kaznijo in celo zaporne kazni do sedmih let.

Oboževalci Williamsa, ki je leta 2018 že nastopil na otvoritveni slovesnosti svetovnega prvenstva v Rusiji, so se hitro odzvali na novico, kot poročajo tuji mediji, pa so uradno stran pevčevih oboževalcev preplavili nezadovoljni komentarji. Phill Dann je tako zapisal: "Kako lahko oboževalci organizirajo uradni protest? Če bi se odločil, da bo upošteval mnenje svojih oboževalcev in vendarle ne bi nastopil, bi naredil veliko gesto in se postavil na stran vseh ljudi, ki jih ovira režim in tudi tistih, ki jih ovira odnos do drugih stvari."

Oboževalec je nadaljeval: "Žal mi je, a odločitev, da bo svetovno prvenstvo v Katarju, je napačna iz več vidikov. Razočaran sem, da Robbie čuti, da je sprejemljivo, da jih podpira. Nočem nasprotovati njemu, vsi pa smo kdaj naivni, a se mi zdi, da si bo s tem zadal avtogol." Z njim se je strinjal tudi Nic Schwarten, ki je zapisal: "Kot kaže, je njegovo mnenje jasno, saj se drugače ne bi pojavil tam. To je res nerazumljivo, da se bo pojavil tam." Oboževalka Kim Johansson upa, da novica ne drži, Kad Dy in Niamh Byrne pa sta zelo razočarana nad zvezdnikom.