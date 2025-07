Oboževalci se bodo s pogrebno povorko poslovili od Ozzyja Osbourna

Oboževalci Ozzyja Osbourna se bodo s pogrebno povorko skozi njegovo rojstno mesto Birmingham še zadnjič poklonili začetniku heavy metal glasbe. Procesija se bo sprehodila proti mostu in klopi Black Sabbath , kjer je že na tisoče ljudi pustilo cvetje, sporočila in druge stvari, s katerimi so se mu poklonili.

Kot je sporočil mestni svet, procesijo organizira Ozzyjeva družina, člani pa bodo prisotni tudi na pogrebni povorki. "Ozzy je bil več kot glasbena legenda, bil je sin Birminghama," je povedal župan Zafar Iqbal . "Vemo, koliko bo to pomenilo njegovim oboževalcem, in ponosni smo, da lahko takšen dogodek gostimo skupaj z njegovo družino tam, kjer se je vse začelo," je še dodal.

Osbourna bodo pokopali z manjšo zasebno slovesnostjo, ki pa naj bi bila praznovanje življenja, je za ameriško revijo People povedal vir blizu družine. "Hvaležni so, da so lahko skupaj kot družina preživeli nekaj časa pred njegovo smrtjo. Načrtujejo manjšo zasebno pogrebno slovesnost, ki bo praznovanje njegovega življenja. Ozzy si nikakor ne bi želel, da vsi jokajo," je povedal vir, ki je dodal, da je družina zelo ganjena nad izkazano ljubeznijo in podporo, ki so jo prejeli iz vseh koncev sveta.