Oboževalci skupine Oasis ugibajo, ali bo ta nastopila na Glastonburyju 2025

Skupina Oasis je sporočila, da se vrača na odre, in tako potrdila namigovanja, da sta se dolgo sprta brata Noel in Liam Gallagher pobotala in sta pripravljena ponovno sodelovati. Kmalu po objavi novice so se na družbenih omrežjih oglasili številni navdušeni oboževalci, ki že ugibajo, ali bo njihov prvi nastop po 15 letih na festivalu Glastonbury, sledila pa bo napovedana turneja po Veliki Britaniji in Irski.

Kmalu po novici, da se britanska pop rock skupina Oasis vrača na odre, so družbena omrežja preplavila ugibanja oboževalcev, ali bo prvi nastop ponovno združenih bratov Liama in Noela Gallagheraja na festivalu Glastonbury 2025? Da bi temu lahko bilo tako, so podprli z dejstvom, da se napovedana turneja po Veliki Britaniji in Irski začne po že znanih datumih enega največjih in najbolj znanih glasbenih festivalov na svetu.

Govorice, da bi lahko prišlo do ponovne združitve ene najbolj znanih britanskih skupin iz 90. let, so se pojavile pred tedni, ko je Liam Gallagher nastopil na festivalu Reading, kjer je najprej namignil, da bi lahko z bratom ponovno nastopala pod imenom Oasis, kmalu pa se je enak namig pojavil tudi na družbenih omrežjih skupine in njegovega brata. Brata sta po 15 letih od velikega spora, ki je bil razlog za razpad skupine in skrhane družinske odnose, na družbenih omrežjih delila skupno izjavo: "Orožje je potihnilo, zvezde so se poravnale, velike vojne je konec. Pridite in si oglejte, televizijskega prenosa ne bo."

Liam in Noel bosta tako na oder stopila 14-krat, prav številka pa je tista, ki namiguje, da bi lahko 15. nastop bil na Glastonburyju. Koncerti se bodo zvrstili v mestih Cardiff, Edinburg, Manchester, London in Dublin, kot so dodali v izjavi, pa bodo to edini nastopi v Evropi.

Kljub temu, da The Guardian in Somerset Live zavračata namigovanja, da bodo Oasis nastopali tudi na Glasu, pa to ni ustavilo oboževalcev, ki so družbena omrežja preplavili s komentarji, med katerimi je bil tudi: "Na Glastonburyju 2025 bodo glavni nastopajoči Oasis, Taylor Swift in Fred."

"Oasis so potrdili ponovno združitev, njihova turneja pa se bo začela po Glastonburyju," pa je zapisal nek drug oboževalec. "Ni mogoče, da bi se njihova turneja začela v Cardiffu. Oasis bodo med glavnimi nastopajočimi na Glastonburyju," pa je prepričan nekdo drug. "Oasis bodo nastopili na Glastonburyju, kar bo najboljši nastop vseh časov," pa je zapisal še en oboževalec.

Skupina je prvič nastopila na tem velikem glasbenem festivalu leta 1995, nato pa še leta 2004, ko kritike njihovega koncerta niso bile najboljše. Da takrat niso blesteli, je leta 2008 na tiskovni konferenci priznal tudi Noel, ki je dejal: "Ko smo zadnjič nastopali na Glastonburyju, mislim, da nismo prikazali najboljšega. Ko smo tam igrali prvič in smo bili na manjšem odru ob dveh popoldan, je bilo najbolje. Na velikih koncertih nismo nikoli blesteli."