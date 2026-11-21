Pred dnevi sta z objavami na družbenih omrežjih namignila, da bi lahko kmalu predstavila nekaj, na kar oboževalci čakajo že dolgo. Džejla Ramović in Jakov Jozinović sta na Instagramu objavila ločene objave v sila podobnem slogu in njuni sledilci so se seveda takoj nadejali skupnega dueta.

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In res, imeli so prav. Glasbenika sta le dan po zanimivih objavah napovedala izid svojega prvega skupnega projekta. Duet z naslovom Suze je luč sveta ugledal v petek točno opoldne, glasbenika pa sta se z novo skladbo že zavihtela najvišje na lestvicah poslušanosti.

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Njuno sodelovanje je eno najbolj pričakovanih glasbenih sodelovanj v zadnjem obdobju. Mlada in izjemno perspektivna izvajalca naj bi se za skupno pesem dogovorila že pred nekaj meseci na Jakovovem samostojnem koncertu v beograjskem Sava centru, kjer sta z Džejlo in hrvaškim glasbenikom Matijo Cvekom skupaj izvedla veliko uspešnico Trebaš li me.

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Že takrat je bilo občinstvu v dvorani povsem jasno, da se njuna glasova naravno dopolnjujeta, na odru pa se je ustvarila posebna glasbena sinergija, ki je klicala po nadaljevanju v obliki avtorskega projekta. Pri uresničitvi te glasbene zamisli pa je imel veliko vlogo prav Cvek, ki ni le priznan izvajalec, temveč tudi tesen prijatelj Jozinovića, ki je že od začetka verjel vanj, da lahko s svojim talentom poseže po zvezdah.

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Za mladega Hrvata po poročanju tujih medijev predstavlja ta duet uresničitev dolgoletnih ambicij, saj je o sodelovanju z bosansko pevko razmišljal že dlje časa. Ob izidu skladbe ni skrival svojega zadovoljstva in spoštovanja do glasbene kolegice. "Od nekdaj sem si želel, da bi nekega dne z Džejlo posnel duet, in vedno sem razmišljal o tem, da bi ustvarila nekaj skupnega," je dejal in dodal: "Je resnično neverjetna pevka, v glasu nosi posebno čustvo, način, kako interpretira pesmi, pa me preprosto navdušuje. Takoj sem začutil, da bi lahko ustvarila nekaj lepega in posebnega. Suze so prav to – pesem, v katero sva vložila veliko čustev in ki se je resnično veselim."

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Podobno naklonjenost in profesionalno spoštovanje izkazuje tudi 24-letnica, ki je glasbeno pot mlajšega kolega spremljala in podpirala že od njegovih prvih korakov na sceni. Tudi sama je hitro prepoznala, da njuna skupna odrska energija presega okvire enkratnega gostovanja. "Jakova podpiram in navijam zanj od prvega dne. Verjamem, da je izjemno nadarjen in da ima, kot le malokdo, tisto nekaj posebnega, kar občinstvo prepozna in preprosto obožuje," je povedala in dodala, da je že na koncertu v Sava centru začutila, da se njune energije in glasova lepo ujamejo. "Tisto čustvo, ki sva ga takrat delila z občinstvom, je bilo nekaj, kar sva želela prenesti tudi v skupno pesem. Presrečna sem, da so nastale Suze, in komaj čakam, da slišim odzive najinega občinstva," je še dodala.