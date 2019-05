Oboževalci zahtevajo opravičilo in vračilo denarja

Oboževalci precej ogorčeni nad slabim zvokom na turneji Spice Girls v Dublinu in Cardiffu. Nekateri so zahtevali povračilo denarja in opravičilo.

Oboževalci Spice Girls še naprej opozarjajo na katastrofalen zvok oz. ozvočenje, ki spremlja njihovo povratniško turnejo, saj sta bila oba koncerta, tako v Dublinu kot zdaj v valežanskem Cardiffu precej na "slabem glasu". Odzivi na oba koncerta pa precej mešani, nekateri pa so s koncerta razočarani odšli predčasno. Mel B je sicer na prvem koncertu obljubila, da bodo zvok popravili in da bo poslej vse v redu, a se to očitno ni zgodilo.

"Kar si resnično, resnično želimo, je da bi nam vrnili denar. Turneja Spice Girls je katastrofa, zvok zelo zelo ubog. Kdo je delal tonsko vajo. Združitev, a brez začimb," se je hudoval nekdo na Twitterju.

"Nikoli več se ne vrnite v Cardiff, da bi spet oropale ljudi. Morale bi se javno opravičiti in se odkupiti oboževalcem za težave z zvokom. Bilo je leno in prevarantsko, da niste popravili zvoka po katastrofi na Irskem. Opravičite se zdaj!" je bil oster nekdo drug.

V nasprotju z omenjenimi komentarji pa so bili nekateri tudi navdušeni. "Spajsice so se pojavile neposredno pred nami, šokirana sem in brez besed. Neverjeten koncert," je tvitnila Sophie, Andy pa je zapisal v številkah, da je imel "eno navdušeno 9-letnico, 2 državi, 19-urni dan, skoraj 700 kilometrov, 4 gospe se na odru zabavajo kot nikoli. Super prizorišče, dobra organizacija, briljantno od začetka do konca."