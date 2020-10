Oboževalci že začeli poslušati božično uspešnico Mariah Carey

Pesem All I Want For Christmas Is You je še vedno najbolj poslušana božična pesem na pretočnih glasbenih platformah in se vedno pojavi na vseh seznamih božičnih pesmi. Mariah Carey tako že od leta 1994 s svojim glasom razveseljuje ljudi v času božičnih in novoletnih praznikov. Uspešnica je še vedno največkrat predvajana pred prazniki, a poslušanje se začne že prej.