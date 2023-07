Oboževalec med koncertom skočil pred mikrofon Bryana Adamsa

Med nedavnim koncertom pevca Bryana Adamsa v Salt Lake Cityju v zvezni državi Utah je na oder uspelo priti oboževalcu iz občinstva, ki se je postavil pred mikrofon in skušal odpeti uspešnico Summer Of '69. Varnostna ekipa se je hitro odzvala in ga odstranila z odra, oboževalcem pa se je še posebej prikupil pevčev sproščen odziv.

Čeprav so v zadnjih tednih pevci še posebej pazljivi, saj se jim dogajajo razni incidenti, kot so leteči predmeti in nasilje občinstva, pa se je na nedavnem koncertu Bryana Adamsa, ko je na oder uspelo priti vinjenemu oboževalcu, vse srečno končalo. Nepovabljeni gost je Adamsu prevzel mikrofon in skušal zapeti njegovo uspešnico iz leta 1984, pevec pa se mu je umaknil, nato pa se le nasmejal dogodku.

icon-expand Bryan Adams je navdušil s svojim odzivom, ko je 'pobegli oboževalec' prevzel njegov mikrofon. FOTO: Profimedia

Kanadski pevec se je oboževalcu umaknil in mu pustil, da je ta zapel uvodne verze pesmi, nato pa so ga varnostniki odstranili z odra. Adams ni bil vznemirjen in je nadaljeval tam, kjer je oboževalec nehal, ter dokončal pesem. Pozneje je na Instagramu objavil videoposnetek interakcije in mu dodal pripis: "Včasih se moraš samo smejati."

Oboževalci so bili nad Adamsovim profesionalnim odzivom navdušeni, med komentarji pod videom pa se je oglasil tudi nekdo, ki je bil priča dogodku: "Bil sem tam! Kakšen nor trenutek. Bryanov profesionalizem morate občudovati, saj je le stopil korak nazaj, dovolil noremu, da je nor, nato pa nadaljeval, kot da se ni nič posebnega zgodilo." Med komentarji se je oglasila tudi nekdanja ameriška manekenka Linda Evangelista, ki je zapisala: "Enako si se mi smejal, ko sem se neuspešno poskušala približati odru, na katerem si stal!" Oglasili so še nekateri drugi zvezniki, med njimi tudi Questlove in Pierre Bouvier, pevec skupine Simple Plan, ki sta prav tako pohvalila pevčev odziv na dogajanje.