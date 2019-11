Oboževalec toži Madonno zaradi spremenjene ure koncerta

61-letna Madonna je znova razočarala svoje oboževalce. Kraljica popa na svoje koncerte vedno zamuja in začenja z najmanj dvourno zamudo, zato so organizatorji vsem njenim nastopom spremenili uro začetka. To pa je šlo marsikomu v nos, eden od oboževalcev jo celo toži.

Kraljica popa Madonna Louise Ciccone je razočarala svoje oboževalce. Zvezdnica, ki pravi, da kraljica ni nikoli pozna, je svoje poslušalce presenetila z dvourno spremembo začetka svojega koncerta. Marsikomu to ni odgovarjalo, eden od oboževalcev pa je vložil tudi tožbo zoper pevko. Madonna na svoje koncerte vedno zamuja. FOTO: Profimedia Številni, ki so se več mesecev veselili ogleda Madonnine slavne turneje Madame X, so besni zaradi takšne neodgovornosti. Natea Hollanderja je sprememba tako razburila, da je zoper pevko vložil tožbo, saj je za tri vstopnice odštel skoraj tisoč evrov, zaradi pozne ure začetka koncerta pa se ga ni mogel udeležiti. V tožbi je zapisal tudi, da je pevka znana po tem, da svoje nastope začenja kasneje, kot je načrtovano. Otvoritev turneje je začela celo dve uri in pol kasneje, njeni člani ekipe so zato vsem njenim nastopom preventivno spremenili čas začetka. V okrožju Miamija, kjer se je odvil koncert, velja zakon, da se mladoletniki po 23. uri ne smejo sami sprehajati v javnosti brez nadzora odrasle osebe, zato se številni najstniki niso mogli udeležiti spektakla. Hollander kljub trudu ni dobil povrnjenega denarja, čeprav so za razočaranje oboževalcev krivi organizatorji. Poskusil je tudi s prodajo vstopnic, a je zanimanje za koncert zaradi pozne ure upadlo. Svoje razočaranje so oboževalci delili tudi na družbenih omrežjih: "Tudi v Bostonu so sedaj spremenili začetek koncerta z 8.30 na 10.30. Kdaj bo res začela z nastopom? Je kakšna uvodna točka? Naslednji dan delam ..." "Na koncert prihajamo v nedeljo. Prosim, ne bodi pozna. Tudi mi imamo življenje! Radi te imamo, ampak s svojim zamujanjem si zelo nespoštljiva. Hvala,"je svoje misli delil eden od oboževalcev.