Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Obujena The Game of Love nazdravlja zapuščini Clivea Davisa

Ljubljana, 16. 08. 2026 11.00 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
Matjaž Ambrožič
NOVA Matjaž Ambrožič

Denzel Curry je najboljši raper ta hip.

BARRY CAN'T SWIM - Dance Dance Dance!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vedno prijazen, a vendar brezkompromisen house vajb! Tako bi lahko podnaslovili knjigo receptov, po kateri deluje Barry Can't Swim. Ali zna Škot plavati ali ne, se, recimo, ne ve. Ve pa se, da je (ne)plavajoči Barry v resnici Joshua Mainnie, 33-letni edinburški pianist, kasneje specializiran kot producent umetelne pro-plesne elektronike. Nekolikanj bolj artističen, tj. bolj avtorski izkaz je Barry Can't Swim ponudil na svojem izjemnem prvencu When Will We Land?, ki ga je leta 2023 založila hiša Ninja Tune. Ko pa gre za znamko Ninja Tune, pa je itak jasno, da bo približno tako. Saj so v njenem katalogu skrajno zanimive stvari, pogosto tudi še zelo trip-hopaške. No, kleno jazzovsko esenco je Mainnie z drugim albumom Loner delno zanemaril ter jo nadomestil s še bolj prepričljivo potovalno house paradigmo. Z njo nadaljuje tudi to poletje. Predhodnica Dance Dance Dance! je bila junijska veselica Return to Bhibo, ki je spomnila na Groove Armado, Thievery Corporation in mestoma na Basement Jaxx, torej na produkcijska komba, ki so dub-house poskočnice uspešno prodajala pred dvema desetletjema in še več. Tole je direktno vabilo na plesni podij, ki se mu ni mogel upreti niti robot, pa čeprav je ta v velikem loku simpatično falil za miganje z boki navadno predvideno lokacijo.

Ocena: 4

DENZEL CURRY & KENNETH BLUME FT. YEBBA - Difference

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Intenzivnost in z njo vabljiva agresivnost rapanja Denzla Curryja sta ključni za Floridčanov preboj med dandanašnje najboljše emsije. Difference je Curryju namešal Kenneth Blume, producent iz Connecticuta, ki je pred desetletjem nekaj svojih studijskih kombinacij prodal celo hiphop veteranom, kot je Smoke DZA. Tokrat Curryju, ki se je v nekaj zadnjih sezonah večkrat pokoril mehkejšemu traperskemu izrazu, Blumejev trši digitalni zvok spet ustreza. Nenazadnje je par pred šestimi leti ustvaril soliden EP z naslovom Unlocked, ki bo ob koncu meseca dobil naslednika, ta se bo imenoval II oziroma ii. Izjemno brihtno je v energičen komad inkorporiran tudi vokalni moment soularke Yebbe.

Ocena: 5

NEW RADICALS & MICHELLE BRANCH - The Game Of Love

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kmalu bo mimo že trideset let od trenutka, ko je Gregg Alexander s svojim bendom New Radicals izdal zimzelenko You Get What You Give ter z njo za pol leta povsem pokoril radijske valove, ki raznašajo rock in pop. Kalifornijski bend je leta 1998 izdal edini album, člani sijajne indie-pop ekipe so se razbežali, Alexander pa je dejansko utonil v pozabo. Toliko bolj, ker je pet let kasneje vse kazalo, da ga bo rešila še ena njegova odlična pesem The Game of Love. Ta naj bi zasijala z albuma Carlosa Santane, ki se je ravno takrat dokončno razvil v stadionsko koncertno senzacijo, dejansko je po napotilu slavnega založnika Clivea Davisa nezadržno drsel v super-komercialno brezno; kar pa za sabo ni pustilo negativnih sledi, kupe dolarjev pač. Davis je leta 2003 studijski mikrofon avtorju Alexandru izmaknil in ga ponudil Michelle Branch, ki je na račun pričujoče uspešnice leto pozneje svoj tretji solistični album lahko razglasila za svojega daleč najbolj uspešnega. The Game of Love z dvema vodilnima vokaloma v 2026 pomeni posvetilo vratolomno norim časom v izdihljajih minulega tisočletja in obenem darilo srednji generaciji, še prej pa res kul komadu, ki se je neupravično izgubil pač tam nekje. Založniški genij Clive Davis je star 94 let preminil pred dvema mesecema.

Ocena: 4

poslušalnica singli

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

'Ali bo na odru kmalu stala le še ena?'

Moskisvet.com Umrl sloviti raper, vsi ga poznamo po tem hitu
24ur.com Curry ob bok LeBronu in Jordanu
24ur.com Raperjev albumski prvenec, ki ima z rapom kaj malo skupnega
24ur.com Strelsko razpoloženi Curry popeljal Golden State do uspeha
Moskisvet.com Umrl sloviti raper, ki je nastopil z Eminemom v filmu 8 milj
24ur.com Boter prve rap skladbe je bil Titov diplomat iz Kragujevca
24ur.com Raper iz Valburge uživa v seciranju občutij
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Diego14
16. 08. 2026 11.38
Evo ga ..spet ta
Odgovori
+0
1 1
Eliza Dupre
16. 08. 2026 11.37
Zapuščina CD? Eden od večjih gatekeeperjev v zabavni industriji, ki je zavoljo zabave zamolčal, da je v hotelski sobi umrla Whitney Houston, jaz ga raje ne bi kovala v zvezde.
Odgovori
+0
1 1
Homer.Simpson
16. 08. 2026 11.16
Pozdravljeni dragi zvesti feni, model z nagravžnimi očali, ti si produkt družinskega in.ces.ta, majke mi. Kopiraš prispevke s tujih forumov, jih prevajaš z AI in prodajaš kot svoje. Pozivam te, da s tem plagiatorstvom takoj prenehaš. sicer bom prisiljen podati kazensko ovadbo. Čaw čaw sončki moji.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Po škandalih nov začetek: Bivši mož Blanke Vlašić dobil drugega otroka
Materinstvo: Iskreno o občutkih preobremenjenosti in krivde
Materinstvo: Iskreno o občutkih preobremenjenosti in krivde
Hči Michaela Jacksona o odraščanju v slavni družini: televizijo so gledali na prav poseben način
Hči Michaela Jacksona o odraščanju v slavni družini: televizijo so gledali na prav poseben način
Ali alkohol vpliva na moško plodnost? Odgovor ni tako preprost, kot si mislite
Ali alkohol vpliva na moško plodnost? Odgovor ni tako preprost, kot si mislite
zadovoljna
Portal
Mnogi Krk poznajo po plažah, le redki pa vedo za 150 kilometrov dolgo romarsko pot
Tedenski horoskop: Rake čaka globok pogovor, leve pa močna kemija
Tedenski horoskop: Rake čaka globok pogovor, leve pa močna kemija
Dnevni horoskop: Ovne čaka zanimiv pogovor, dvojčke pa sreča v ljubezni
Dnevni horoskop: Ovne čaka zanimiv pogovor, dvojčke pa sreča v ljubezni
Kavbojke na rdeči preprogi? Nosečniški stajling, o katerem govori ves splet
Kavbojke na rdeči preprogi? Nosečniški stajling, o katerem govori ves splet
vizita
Portal
Zakladnica zdravja, ki ščiti srce in preprečuje raka? Spoznajte prednosti bazilike
Tehtnica ne pove vsega: pomembna je tudi in predvsem mišična masa
Tehtnica ne pove vsega: pomembna je tudi in predvsem mišična masa
Zakaj ste po plavanju utrujeni? Razlog se ne skriva v aktivnosti
Zakaj ste po plavanju utrujeni? Razlog se ne skriva v aktivnosti
Zakaj se vedno več ljudi odloča za aktivne počitnice
Zakaj se vedno več ljudi odloča za aktivne počitnice
cekin
Portal
Brez diplome do odlične plače: To so dela prihodnosti, kjer diploma ni najpomembnejša
To naredijo vsako nedeljo in zato v ponedeljek niso pod stresom
To naredijo vsako nedeljo in zato v ponedeljek niso pod stresom
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
moskisvet
Portal
Ženske mu plačujejo več kot 1000 evrov za noč: razkril, kaj si želijo
V njunem domu naj bi jo prevaral s 14 ženskami: kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati?
V njunem domu naj bi jo prevaral s 14 ženskami: kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati?
Skrivnostni Blood Falls: Antarktična oaza starodavnih mikrobov
Skrivnostni Blood Falls: Antarktična oaza starodavnih mikrobov
Prva večerja z Elvisom se ni končala po načrtih
Prva večerja z Elvisom se ni končala po načrtih
dominvrt
Portal
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
Rožmarin in sivka bosta uspevala kot še nikoli: dodajte jima to iz kuhinje
Rožmarin in sivka bosta uspevala kot še nikoli: dodajte jima to iz kuhinje
Ne zavrzite jih prehitro: stvari, ki jih starši po odhodu otrok najbolj obžalujejo
Ne zavrzite jih prehitro: stvari, ki jih starši po odhodu otrok najbolj obžalujejo
Kako pogosto bi morali poleti prati rjuhe? Strokovnjaki razkrivajo pravi odgovor
Kako pogosto bi morali poleti prati rjuhe? Strokovnjaki razkrivajo pravi odgovor
okusno
Portal
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
Preprost recept italijanske none za božanske poletne testenine z bučkami
Preprost recept italijanske none za božanske poletne testenine z bučkami
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
Pozabite na moko pri paniranju: s to sestavino bo dunajski zrezek še bolj hrustljav
En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili
En kozarček vam ne bo dovolj: osvežilna poletna sladica, ki jo bodo vsi hvalili
voyo
Portal
Cvetje v jeseni
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Morilka z OnlyFansa
Morilka z OnlyFansa
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897