Oče Amy Winehouse želi, da se hčere spominjajo po njenem talentu

Mitch Winehouse je ob deseti obletnici smrti hčere Amy dejal, da si želi, da bi bil njena glavna zapuščina njen neverjetni talent in ne medijsko zelo odmevna zasvojenost z alkoholom in drogami. Razložil je, da se trudi ljudi opominjati na "njen talent, njeno radodarnost in ljubezen, ki jo je izkazovala vsem".

Po njeni smrti je njena družina ustanovila fundacijo Amy Winehouse in zatočišče v vzhodnem Londonu, ki sprejme 16 žensk, ozdravljenih odvisnosti, imenovano Amy's Place . Mitch je spregovoril tudi o svoji vlogi pri upravljanju Amyjinih financ po njeni smrti: "Amyjina mama Janis in jaz upravljava z njenimi financami in ja, njena glasba še vedno prinaša veliko denarja. S tem, kar je ona počela, je preskrbela celotno družino."

"Stvar je v tem, da bi z veseljem zamenjal vsak peni za to, da bi dobil nazaj svojo hčer. Deset let po smrti še vedno pazi na nas in skrbi za nas. Njena družina in mnogi prijatelji so preskrbljeni zaradi nje. To je zelo tipično zanjo, vedno je bila zelo dobrosrčna in na nek način je to ostala tudi po smrti," je za The Sun še povedal Mitch Winehouse.

Pred dnevi je spregovorila tudi njena mati Janis, ki je dejala, da je bil Amyjin zakon z nekdanjim možem Blakom Fielderjem-Civilom dejanje ljubezni. Janis je povedala še, da slednjega ne obtožuje za njeno smrt, saj je njena hči sprejemala lastne odločitve.