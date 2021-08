Oče Beyonce: Destiny’s Child ne razmišljajo o ponovni združitvi

Oboževalci skupine Destiny’s Child so pred kratkim sprožili govorice, da se bo skupina znova združila. Povod za ta namigovanja so bile prenovljena spletna stran skupine in nove fotografije na družbenih omrežjih. Manager Destiny’s Child in oče zvezdnice Beyonce , ki je glasbeno pot začela prav v tej skupini, je govorice ovrgel.

Zvesti oboževalci skupine so opazili, da se je na družbenih omrežjih pojavil prenovljen logotip in spremenjena vizualna podoba tako strani kot družbenih omrežij nekdaj priljubljenih Destiny’s Child. Seveda je med oboževalci to sprožilo veliko veselja, na družbenem omrežju Twitter je tako nek oboževalec zapisal, da se mu je uresničila želja, spet nekdo drug pa je mnenja, da je to najboljša stvar za svet.

Dekleta so se sicer nazadnje združila leta 2018, ko so nastopila kot del Beyoncejinega nastopa na festivalu Coachella, kjer so nastopila s pesmimi Lose My Breath, Say My Name in Soldier. Beyonce in Kelly Rowland nadaljujeta pevski karieri kot solistki, Michelle pa kariere ni nadaljevala v tej smeri.