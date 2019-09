Liama Gallagherja zapustili lenoba in tečnoba

‘Čaki mal’, pa saj tole sploh ni bedno. Z Liamom Gallagherjem imamo, bolj kot ne, težave vsi. S težavnim tipom so tako ali tako sami problemi. Nenazadnje ima skrajno nepredvidljivi nekdanji frontman legendarnega brit-pop pogonaOasis težave sam s sabo. Morda pa niti ne več. Vsaj tako hudih ne več. A tole drži kot pribito: Why Me? Why No. je Liamov najboljši solistični album. Pa saj je komaj drugi. (smeh) Otvoritvena Shockwave je replika Liamovega obupnega vpitja, ki naj bi emuliral edini legitimni, to je čisti’n’čvrsti manchesterski rock’n’roll impulz. Naj bo. Nebrzdane nogometne huligane je težko prepričati. Sploh če verjamejo, da je starikava navlaka sijajnejša od česa novega. Ampak. Sledijo presenečenja. Šele peti zaporedni komad z Why Me? Why Not. je Shockwaveu podobna Jerry-Lee-Lewis-hibernetika. Medtem ko je preostali ducat novih songov Gallagherja (naj)mlajšega še kar … Še kar ok. Res je. Naj me vseeno najprej zmrazi, da lahko nadaljujem, brrrrrrr. Uvodni rifi komada Be Stillso permutacija Springsteenove Downbound Train, kar ni napačno. One Of Us je zelo prijetna oasis-ška polbalada. Zelo pomirjujoča je. Všeč mi je tudi luštkana pro-beatles kompozicija Alright Now, počasnejša, a po značaju zelo podobna ji je sosedska Meadow. V skladbiThe Riverse Liam Gallagher vokalno znova značilno napreza in napenja kot žaba, toda seriozna popevka ni tečne sorte. Podobno kot tista Invisible Sun vsebuje navdušujoče bogato zvočno zaledje. Na poseben način spominja na space ali kozmični pop-rock, ki ga v zadnjem obdobju uspešno proizvaja njegov brat Noel. Zanimivo, da je ena najboljših Noela Gallagherja naslovljena Riverman. Kakorkoli. Kdor še ne ve. Liam in Noel, nekoč hrbtenica super uspešne zasedbe Oasis, sta že celo večnost sprta in njuna javna medsebojna blatenja so angleška, sploh pa lancashirska folklora. V glavnem. Why Me? Why No. je korekten-do-prepričljiv rock album. Če upoštevamo, da rockovski časi bledijo in rockerji hirajo, pa sploh. Lennonovska Misunderstood izvzeta iz začelja songovske liste me dopolnilno zasanja. Pričakoval sem samo meglo, a se je ta hitro razkadila. Yeah, man.

OCENA: 4